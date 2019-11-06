4年跑10萬公里！馬國學生馮業輝縮時攝影分享台灣之美
一部由馬來西亞來台的留學生拍攝的縮時攝影，最近在網路上受到注意。影片壯麗的山景、翻滾的雲海搭配上音樂，震撼不少人心。這位學生就是今年剛由勤益科技大學畢業的馮業輝，他來台接觸攝影後，因為熱愛攝影，4年裡跑遍全台，影片裡的影像正是他10萬公里旅程的記錄以及對台灣的愛。
事實上，這次受到注意的影片，已是他公開在網路上的第2部，至於這次才受到注意，他認為是因為他附註了自己來自馬來西亞的身份，大家對一個外來者看台灣的角度感到好奇。還有，就是「台灣真的很美」。
尤其，大家說的沒錯，台灣最美的風景是人。他說，從開始學習攝影，除了自己上網學習，還有很多前輩不吝指教，每次上山拍攝，也有很多同好分享經驗，他內心都十分感謝。
到高山拍攝的過程並不輕鬆，他為了拍出最好的景色，經常同時用2至3部相機加上滑軌作業，有時還搭配空拍機以獲得更佳的視野。
他說，像是合歡山就去了150多次，經常是去了5天，下了山，才洗了個澡休息一下，隔天又再上山；也曾在零下2度低溫的雪季，一待就是10個小時，還得為了保溫不停走動，而他也為合歡山的星空深深著迷。
花蓮的60石山他在8、9月最美時去了3次，每次都待上3天，有時遇上大雨無法拍攝，下了山還會再去。
馮業輝也記得，剛來台灣時他騎著機車到處攝影，因為路不熟，還出過3次車禍，但這都成為他在台灣永遠忘不了的記憶。
馮業輝說，他家是馬來西亞華僑，高中讀的是技職學校， 因為覺得家裡管得太嚴，想要自由，於是跟著學長的腳步來台灣讀書，因為接觸到攝影，從此也讓他跑遍了台灣。
至於選擇高山風景為主題，則是感覺正所謂站得愈高、看得愈遠，山上視角宏偉、壯闊，也是平地所沒有的，因此他別喜歡高山攝影。
他說，會把作品分享出來，是「想把台灣的美讓全世界看見，愛台灣不是一種口號，而是一種行動」。
他也趁著這次的訪問，公開他的最新第3部影片，內容與前一部不同之處，在於景點更平易近人，色彩也更艷麗，因此取名「艷麗台灣」。
馮業輝平常除了以商業攝影打工，他也感謝家裡在經濟上的支援。未來他想成為一位影像創作者，下一站是他嚮往已久的紐西蘭。
馮業輝最近受注意的第二部作品:https://youtu.be/5woU_Ur1fVw
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