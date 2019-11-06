果汁斷食排毒正夯 營養師警告小心攝取過多糖分

2019-11-06 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



近年好萊塢明星很夯的果汁斷食排毒法，經過電視、網路、名人見證，彷彿一瞬間成為萬靈丹，好像不管什麼毛病，只要斷食一下就會好，但看在營養師眼中卻是額外膽戰心驚，身體狀況不同，可執行的斷食法也不同，一味模仿名人使用的蔬果斷食方法，恐造成維持身體正常免疫功能需要的蛋白質不足，甚至攝取過多糖分。

從古老民族的祖傳秘方到似是而非的偽科學滑稽理論，排毒觀念彷彿沒有標準答案，營養師公會全聯會的網路專欄「健康營家」，最新主題「小心這些荒謬的排毒理論」中，邀請芒果社企營養中心執行長、營養師林雅恩，破除坊間流傳的錯誤排毒方法。

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林雅恩說，大約從千禧年初開始，醫學研究發現「輕」斷食，也就是有計畫地選擇進食的食物和時間，不是完全不吃任何食物的斷食方法，似乎在某種程度上，對人體健康有幫助，因此，檸檬楓糖水10B日斷食法、5比2輕斷食療法，蔬果汁斷食療法等因應而生。

但林雅恩提醒，大部分國內廠商只是一味模仿歐美食譜，調配上只注重口感和色澤，食材並沒有選擇當季，也沒有營養成分分析。食用者不僅可能攝取過多糖分，缺乏維持身體正常免疫功能需要的蛋白質，此外，冷壓過濾的蔬果汁也可能少了保護腸胃健康的維生素。