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鄒族白色恐怖歷史繪本16年後再版 加入族語有聲書

2019-11-06 15:15聯合報 記者陳宛茜／即時報導

為了探討原住民轉型正義議題，國家人權博物館與台灣史前文化博物館合作，再版16年前出版的繪本「杜鵑山的迴旋曲」，並製作中英、中日兩種版本，以及鄒語的有聲書，希望讓更多讀者認識台灣白色恐怖歷史、轉型正義議題。

「杜鵑山的迴旋曲」繪本描述鄒族菁英高一生在白色恐怖期時受難的故事，透過其次子高英傑的敘事觀點，回憶兒時美好的情景，卻因父親背負政府所羅織的匪諜與貪汙罪名，使全家人生活驟變。繪本文字簡約，圖畫風格鮮明強烈，配合此次再版更以中英、中日雙語對照之形式出版。

高一生1908年生於阿里山鄒族部落，族名Uyongu．Yatauyungana，日本名矢多一生。台灣總督府台南師範學校畢業後返鄉任教。戰後1945年開始，陸續擔任台南縣吳鳳鄉（今嘉義縣阿里山鄉）官派及民選第一屆鄉長，直至1952年被捕為止。高一生關心族人教育，戰前戰後皆致力於鄒族公共事務與生活改善。

二二八事件發生後，高一生提出高山自治縣構想，受到官方猜忌，成為白色恐怖時期的受難者之一。

高一生次子、長年投注整理父親歌曲與書信的高英傑先生表示，父親背負政府所羅織的匪諜與貪汙罪名，一家人也因此受盡排擠。所幸藉由母親堅定的基督信仰，以及父親獄中書信及創作歌曲雙重力量的支撐和激勵，家人走過了艱辛的歲月。2018年高一生獲白色恐怖受難者無罪宣告，加上多年過後，族人的思考模式也漸改變，盼今年透過繪本再版，促使社會能更了解白色恐怖的歷史以及受難者家庭的遭遇。

「杜鵑山的迴旋曲」除了分為中英對照及中日對照兩版本，其中也附錄高一生的介紹、家書及音樂代表作等，讀者以及QR Code掃描即可線上聆聽有聲書（https://imedia.culture.tw/channel/nhrm/zh_tw/media_type/2/1），適合親子共讀。人權館表示，本書將搭配「兒童權利公約頒布30周年主題特展」的開展，11月20日於人權館官網正式開賣。

「杜鵑山的迴旋曲」繪本講述鄒族菁英高一生的故事。圖／國家人權館提供
「杜鵑山的迴旋曲」繪本講述鄒族菁英高一生的故事。圖／國家人權館提供
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白色恐怖鄒族受難者

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