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45條農村旅遊路線 等民眾體驗

2019-11-06 14:18聯合報 記者彭宣雅／即時報導

農委會水保局今天公布第三屆優質農村體驗品質評鑑結果，精選45條優質農村體驗路線，帶領民眾體驗農遊。

農委會水保局副局長林長立副表示，台灣的每一個農村，都有動人風情，今年交通部觀光局主推小鎮漫遊年，而小鎮裡有許多的農村社區，值得民眾一起來體驗。

「優遊農村」共選出45條遊程，其中有10條遊程正位在觀光局選出的特色小鎮內，因此，水保局與觀光局合作，鼓勵民眾到小鎮遊農村，將台灣小鎮、農村走透透，體驗深具在地特色的農村風情。   

水保局表示，精選的45條優質農村體驗路線，包括北台灣的茶鄉、客庄農村體驗茶農及客家生活；中台灣品嚐紅棗、葡萄紅酒、香菇、茉莉花、香蕉、筊白筍、梅子等風味餐。

此外，南台灣也可感受剪紙藝術、交趾陶工藝、茶席體驗、復古糖廍等文化藝術之旅；東台灣探尋部落文化、金針花田秘境等山林輕旅行。

即日起至11月7日【農村未來式】農村新五力聯合發表會在台北松山文創園區五號倉庫，其中「感動服務力-優遊農村」在現場展出45條優質農村體驗路線簡介，歡迎民眾前往參觀。

農委會交趾陶

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