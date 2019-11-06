門諾醫師許明木致力兒童視力治療 獲頒醫療奉獻獎

2019-11-06 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮門諾醫院副院長、眼科醫師許明木長期推動偏鄉兒童預防近視、斜弱視篩檢，只要有視網膜鏡、眼底鏡，一照受測者眼睛，就可大致上發現問題，因此有「雙槍俠」稱號。他奉行「用最簡單的方法給予最適當的治療」理念，預防孩童眼部疾病，因卓越貢獻榮獲2019年花蓮縣醫師公會醫療奉獻獎。

許明木表示，兒童若有先天性斜弱視，並不會主動表明看不清楚，家長也難以發現，且小朋友上課時看不到黑板很困擾，看不清楚，因此提早發現治療很重要；下鄉重點也放在弱勢族群及特教學校，幫助更多人「打開眼界」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從兒童的斜弱視篩檢到兒童近視防治，以及糖尿病視網膜病變眼底篩檢、社區長輩防盲，許明木分享，看到老人家在篩檢與治療後戴上眼鏡驚嘆地說「我看到了」，那種發自內心的驚呼，除替長輩高興，心情更有成就感。

許明木醫師看見弱勢族群的需要，致力於患者治療視力疾病，曾獲頒教育部「推動兒童視力保健工作獎」、行政院「健康促進類個人獎項」，以及第25屆立法院厚生會頒發「個人醫療奉獻獎」，全心投入偏鄉兒童及老人視力保健服務。