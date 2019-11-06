美女空姐掰了！華航2020月曆紅龜粿登封面 6內頁搶先看
2019-11-06 12:57
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
華航今年正好適逢開航60周年，為了帶給旅客不同感受，近日公布的2020年月曆回到起點，也就是以台灣為主題，不僅用台灣知名的糕點紅龜粿作為封面代表，並提供了6張以台灣美景為主題的內頁，讓民眾可搶先看。
華航歷年月曆總能掀起話題，除了曾以世界風景、知名畫作為主題外，更曾用飛機客艙、空地勤員工人物攝影為主題，賞心悅目的畫面，吸引不少人想收藏。
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而今年適逢華航開航60周年，邁向61年之際，以「中華航空來自臺灣」發想，將「台灣今彩 華航年華」為設計主題，展現台灣各地美景。其中，月曆封面用印有台灣財子壽印痕的紅龜粿為代表，用「台灣紅」象徵幸福吉祥，也代表華航創業60周年不忘初衷，並有下一個60周年的印璽承諾的意涵。
內頁則是將台灣各大景點的美景納入，像是1、2月的為台灣古蹟孔廟，3、4月用票選為台灣8大私密景點的老梅石槽，5、6月則是特色外型的龜山島，7、8月用竹林雲霧交織如潑墨般的二寮日出，9、10月用有台灣守護神之稱的霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷，11、12月以台灣36個秘境之一的瓦盤鹽田。
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