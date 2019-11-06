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美女空姐掰了！華航2020月曆紅龜粿登封面 6內頁搶先看

2019-11-06 12:57聯合報 記者魏妤庭／即時報導

華航今年正好適逢開航60周年，為了帶給旅客不同感受，近日公布的2020年月曆回到起點，也就是以台灣為主題，不僅用台灣知名的糕點紅龜粿作為封面代表，並提供了6張以台灣美景為主題的內頁，讓民眾可搶先看。

華航2020月曆用紅龜粿作為封面代表。圖／華航提供
華航2020月曆用紅龜粿作為封面代表。圖／華航提供
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華航歷年月曆總能掀起話題，除了曾以世界風景、知名畫作為主題外，更曾用飛機客艙、空地勤員工人物攝影為主題，賞心悅目的畫面，吸引不少人想收藏。

而今年適逢華航開航60周年，邁向61年之際，以「中華航空來自臺灣」發想，將「台灣今彩 華航年華」為設計主題，展現台灣各地美景。其中，月曆封面用印有台灣財子壽印痕的紅龜粿為代表，用「台灣紅」象徵幸福吉祥，也代表華航創業60周年不忘初衷，並有下一個60周年的印璽承諾的意涵。

內頁則是將台灣各大景點的美景納入，像是1、2月的為台灣古蹟孔廟，3、4月用票選為台灣8大私密景點的老梅石槽，5、6月則是特色外型的龜山島，7、8月用竹林雲霧交織如潑墨般的二寮日出，9、10月用有台灣守護神之稱的霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷，11、12月以台灣36個秘境之一的瓦盤鹽田。

9、10月以霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷，華航獻上最誠摯的平安祝福。圖／華航提供
9、10月以霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷，華航獻上最誠摯的平安祝福。圖／華航提供
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3、4月以票選為台灣八大私密景點的老梅石槽代表台灣盎然的春意與華航茁壯的精神。圖...
3、4月以票選為台灣八大私密景點的老梅石槽代表台灣盎然的春意與華航茁壯的精神。圖／華航提供
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5、6月特色外型的龜山島代表台灣自然的生態並展現華航年輕的活力。圖／華航提供
5、6月特色外型的龜山島代表台灣自然的生態並展現華航年輕的活力。圖／華航提供
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1、2月延續封面的「紅」，以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質及華航初心的真摯。圖／華航...
1、2月延續封面的「紅」，以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質及華航初心的真摯。圖／華航提供
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11、12月用台灣三十六個秘境之一的瓦盤鹽田代表台灣鹽田的靜謐優美。圖／華航提供
11、12月用台灣三十六個秘境之一的瓦盤鹽田代表台灣鹽田的靜謐優美。圖／華航提供
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7、8月以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出代表台灣宏偉的曙光，華航亮麗的啟程。圖／...
7、8月以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出代表台灣宏偉的曙光，華航亮麗的啟程。圖／華航提供
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華航月曆霞海城隍廟

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