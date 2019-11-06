美女空姐掰了！華航2020月曆紅龜粿登封面 6內頁搶先看

2019-11-06 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



華航今年正好適逢開航60周年，為了帶給旅客不同感受，近日公布的2020年月曆回到起點，也就是以台灣為主題，不僅用台灣知名的糕點紅龜粿作為封面代表，並提供了6張以台灣美景為主題的內頁，讓民眾可搶先看。

華航2020月曆用紅龜粿作為封面代表。圖／華航提供 分享 facebook

華航歷年月曆總能掀起話題，除了曾以世界風景、知名畫作為主題外，更曾用飛機客艙、空地勤員工人物攝影為主題，賞心悅目的畫面，吸引不少人想收藏。

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而今年適逢華航開航60周年，邁向61年之際，以「中華航空來自臺灣」發想，將「台灣今彩 華航年華」為設計主題，展現台灣各地美景。其中，月曆封面用印有台灣財子壽印痕的紅龜粿為代表，用「台灣紅」象徵幸福吉祥，也代表華航創業60周年不忘初衷，並有下一個60周年的印璽承諾的意涵。