接受中西醫整合治療 失智症患者較少嚴重失能

2019-11-06 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



台灣已進入高齡化社會，失智人口也逐年增加。衛生福利部推估，台灣目前台灣失智人口逾28萬人，平均每年增加一萬名失智者，長者記憶退化，後續治療成難題。中醫師表示，比起接受純西醫治療者，同時加入中醫藥物與針灸等方式治療的失智症患者，嚴重失能比率約少三成。

北市聯醫仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，家中長輩若罹患失智症時，除了認知能力明顯下降外，依輕重程度會出現如幻覺、憂鬱、被害妄想等異常精神症狀。萬一失智了，目前多數患者都會接受西醫藥物治療，但多數無法治癒，只能延緩病程。不過也有部分患者後續接受中醫治療，團隊因此研究如此是否能延緩失能。

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林舜穀說，他與中國醫藥大學的聯合團隊，追蹤分析1萬1069名在1997至2012年間，入住護理之家或接受居家照護的失智症患者，其中有5025名（45.4%）接受中醫與西醫聯合治療、6044名則為純西醫治療。在五年追蹤期中發現，接受中西醫整合治療患者，嚴重失能比率為21.8%，比純西醫治療但嚴重失能的31.5%低；進一步統計分析發現，失智症患者接受中西醫整合治療後，也能延緩嚴重失能時間，從平均4.8年延長至7.6年。