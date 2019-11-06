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接受中西醫整合治療 失智症患者較少嚴重失能

2019-11-06 12:50聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣已進入高齡化社會，失智人口也逐年增加。衛生福利部推估，台灣目前台灣失智人口逾28萬人，平均每年增加一萬名失智者，長者記憶退化，後續治療成難題。中醫師表示，比起接受純西醫治療者，同時加入中醫藥物與針灸等方式治療的失智症患者，嚴重失能比率約少三成。

北市聯醫仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，家中長輩若罹患失智症時，除了認知能力明顯下降外，依輕重程度會出現如幻覺、憂鬱、被害妄想等異常精神症狀。萬一失智了，目前多數患者都會接受西醫藥物治療，但多數無法治癒，只能延緩病程。不過也有部分患者後續接受中醫治療，團隊因此研究如此是否能延緩失能。

林舜穀說，他與中國醫藥大學的聯合團隊，追蹤分析1萬1069名在1997至2012年間，入住護理之家或接受居家照護的失智症患者，其中有5025名（45.4%）接受中醫與西醫聯合治療、6044名則為純西醫治療。在五年追蹤期中發現，接受中西醫整合治療患者，嚴重失能比率為21.8%，比純西醫治療但嚴重失能的31.5%低；進一步統計分析發現，失智症患者接受中西醫整合治療後，也能延緩嚴重失能時間，從平均4.8年延長至7.6年。

林舜穀說，中醫目前對失智症患者的治療方式包含中藥、針灸、耳穴敷貼、拔罐等方式，前兩項健保都有給付，中醫師也會參考西醫檢查結果，依據患者的病情和體質，給予不同療法，來減緩認知功能退化、改善精神行為症狀，可作為家屬參考。

林舜穀與中國醫藥大學的聯合團隊，追蹤分析1萬多名入住護理之家或接受居家照護的失智...
林舜穀與中國醫藥大學的聯合團隊，追蹤分析1萬多名入住護理之家或接受居家照護的失智症患者，發現有接受中西醫整合治療患者，能延緩發生失能的時間。記者簡浩正／攝影
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北市聯醫仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，失智症患者除了西醫治療外，若同時加入中醫藥...
北市聯醫仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，失智症患者除了西醫治療外，若同時加入中醫藥物與針灸等方式，有助減少患者嚴重失能比率。記者簡浩正／攝影
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失智症患者中醫

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