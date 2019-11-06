太魯閣號無階化終於動工了 鐵道迷搶拍

2019-11-06 13:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



太魯閣號無階化工程終於動工，前天正式進廠，昨天開始改造。這「歷史性的一刻」畫面，被鐵道迷捕捉到。台鐵局證實，太魯閣號一節車廂昨天進行無階化試改，預計兩周完成，確認可行後會辦理整組改造，預計明年1月改完第一輛太魯閣號，3月前改完全部共64輛太魯閣號。

台鐵1208輛列車因與月台存在落差，旅客一不注意就容易踩空跌倒，其中64輛太魯閣號受契約變更影響遲未動工。今年4月立委李昆澤質疑太魯閣號無階化零進度，台鐵是「放羊的孩子」。台鐵原預計9月下旬動工，但因執行需依程序變更契約，延至昨天才開始。

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前天有鐵道迷捕捉到8793次太魯閣號駛進台中無階化外包廠商場地。鐵道迷興奮表示，2016年10月16日台中鐵路高架化後，就不復見常態性太魯閣號行駛山線，睽違三年，終於在台中見到它身影，當然要抓緊機會拍下這歷史性一刻。

太魯閣號無階化工程終於動工。 圖／鐵道迷安東尼提供 分享 facebook

據指出，前天8793次太魯閣號是於下午1時49分抵達大肚站，2時55分左右進棚。

台鐵局表示，之所以要明年1月才能改完第一輛太魯閣號改造，是因廠商備料因素。至於為何無階化是外包處理，台鐵局說因為涉及車廂超過1200輛，改造幅度及難度均超過現有檢修單位的負荷，為確保車輛維修品質，所以外包辦理。

台鐵局指出，截至11月，完成無階化輛數為1049輛，占全部1208輛的86.8%，其中EMU700型、DR3100型已全數完成無階化改造，除了太魯閣號，EMU500型、EMU600型、PP自強號和自動門莒光號等車輛，完成率也有70%以上。

台鐵局說，太魯閣號完成無階化後，列車停妥踏板便會自動伸出來，接著才會開車門；關門前踏板也會先縮回來，皆為自動化，藉由踏板讓列車跟月台齊平。配合車輛無階化改造，月台增高工程目前已進行四分之一，預計2022年完成正線200多個車站月台，從96公分提高至115公分。