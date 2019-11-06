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46歲女蕁麻疹反覆發作癢到睡不著 中醫一周助改善

2019-11-06 12:34聯合報 記者陳斯穎王駿杰／新竹即時報導

新竹一名46歲女性自今年5月生蕁麻疹，每周需服用1至2顆抗組織胺，但夜晚皮膚仍癢到影響睡眠，向中醫師求診後，醫師根據患者身體濕熱的情況及蕁麻疹好發時間，對症下藥，經一周治療，患者表示發作頻率降低，夜癢程度也減輕，不再影響睡眠。

中醫大新竹附醫中醫科醫師周書玉表示，蕁麻疹是一種常見的皮膚疾病，女性發生率為男性的2倍，症狀包括皮膚癢、起紅色斑塊，大約持續數小時到一天時間，症狀緩解後通常不留痕。大約20%的人一生中都可能有過蕁麻疹，但只有約1%的人會演變成慢性蕁麻疹。

常見誘發原因如感染、塵蟎、藥物或食物過敏，常見食物過敏原包括牛奶、蛋、堅果、花生、小麥製品、海鮮、芒果、奇異果、草莓等；有的人則是受到溫度變化、日曬、壓力、機械性刺激而誘發；但臨床上有許多人是不明原因的發作。

因此，中醫治療蕁麻疹會根據每個患者不同的身體狀況，以不同的藥物治療；當身體狀況改善，症狀自然能解除。

周書玉表示，該名女性患者特別提到蕁麻疹多好發於下午4到5點，以及半夜3到5點。因此，她根據患者身體濕熱的情況以及中醫時間醫學的觀念，午後3到5點氣血流到膀胱經，半夜3到5點氣血流注到肺經，以消風散為主方加引經藥如百合、桑白皮、柴胡桂枝湯等治療，果然改善症狀。

周書玉也舉另一個案，一名45歲女性有蕁麻疹病史，好發於夏入秋季節變化時，日前因蕁麻疹大發作，幾乎遍及全身，稍微一搔抓、畫過皮膚即起大片膨疹，膚癢難耐；經皮膚科就診服藥後症狀減輕，但仍有約6成還沒好。

經她把脈和觀察舌象，發現患者舌頭呈暗紅色，明顯有血虛、血液循環不好，瘀熱在體內的情形，於是從補血改善循環和透瘀熱的方式，以血府逐瘀湯搭配散熱止癢中藥如蟬蛻、薄荷、苦參等治療，經一周後，蕁麻疹發作範圍及紅癢程度明顯減輕。

中醫大新竹附醫中醫科醫師周書玉表示，中醫治療蕁麻疹會根據每個患者不同的身體狀況，...
中醫大新竹附醫中醫科醫師周書玉表示，中醫治療蕁麻疹會根據每個患者不同的身體狀況，以不同的藥物治療。記者陳斯穎／攝影
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中醫治療蕁麻疹會根據每個患者不同的身體狀況，以不同的藥物治療。記者陳斯穎／攝影
中醫治療蕁麻疹會根據每個患者不同的身體狀況，以不同的藥物治療。記者陳斯穎／攝影
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麻疹患者中醫

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