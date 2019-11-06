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網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

影／最後一哩 環團籲立院速修《礦業法》

2019-11-06 12:26攝影中心 記者杜建重／台北即時報導

由於《礦業法》遲未完成修法，造成「礦業改革」許多具體作為動彈不得，包括地球公民基金會的多個環團上午前往立法院陳情，要求立法院長蘇嘉全應儘速安排朝野協商，讓《礦業法》完成最後一哩路的修法。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，《礦業法》遲遲未完成修法，造成很多實質上的「礦業改革」具體作為動彈不得，包含礦務局統計至今年9月30日為止，總共有60個礦業權展限申請案被卡住，而環保署針對礦業權展限應實施環評的法規也被卡住，攸關台灣水泥業礦業轉型的政策環評也被卡住，產業端動彈不得，改革無法啟動，民怨持續累積。

民間團體從2016年開始要求民進黨政府檢討過時老舊的霸王《礦業法》，三年多來前前後後召開了近50場次的記者會與聲明，撰寫近10篇的媒體投書，但《礦業法》仍卡在立法院。尋求連任的蔡英文總統，雖一再公開承諾這屆立委任期要完成修法，而行政院上週也表達樂見立法院推進《礦業法》修法進程。對此，環團上午到立法院陳情，請蘇嘉全院長立即召集協商，把廖國棟委員半年前已送出經濟委員會的《礦業法》草案，再度開啟「實質討論」，真切回應25萬人的「修正黑箱礦業法」連署訴求，讓這部陳年霸王惡法，在這個會期完成修法。

《礦業法》遲未完成修法，地球公民基金會上午前往立法院陳情，要求立法院長蘇嘉全應儘...
《礦業法》遲未完成修法，地球公民基金會上午前往立法院陳情，要求立法院長蘇嘉全應儘速安排朝野協商，讓《礦業法》完成最後一哩路的修法。記者杜建重／攝影
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包括地球公民基金會的多個環團上午前往立法院陳情，要求立法院儘速完成《礦業法修法。...
包括地球公民基金會的多個環團上午前往立法院陳情，要求立法院儘速完成《礦業法修法。記者杜建重／攝影
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礦業法立法院蘇嘉全蔡英文

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