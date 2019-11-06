影／最後一哩 環團籲立院速修《礦業法》
2019-11-06 12:26
攝影中心 記者杜建重
／台北即時報導
由於《礦業法》遲未完成修法，造成「礦業改革」許多具體作為動彈不得，包括地球公民基金會的多個環團上午前往立法院陳情，要求立法院長蘇嘉全應儘速安排朝野協商，讓《礦業法》完成最後一哩路的修法。
地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，《礦業法》遲遲未完成修法，造成很多實質上的「礦業改革」具體作為動彈不得，包含礦務局統計至今年9月30日為止，總共有60個礦業權展限申請案被卡住，而環保署針對礦業權展限應實施環評的法規也被卡住，攸關台灣水泥業礦業轉型的政策環評也被卡住，產業端動彈不得，改革無法啟動，民怨持續累積。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
民間團體從2016年開始要求民進黨政府檢討過時老舊的霸王《礦業法》，三年多來前前後後召開了近50場次的記者會與聲明，撰寫近10篇的媒體投書，但《礦業法》仍卡在立法院。尋求連任的蔡英文總統，雖一再公開承諾這屆立委任期要完成修法，而行政院上週也表達樂見立法院推進《礦業法》修法進程。對此，環團上午到立法院陳情，請蘇嘉全院長立即召集協商，把廖國棟委員半年前已送出經濟委員會的《礦業法》草案，再度開啟「實質討論」，真切回應25萬人的「修正黑箱礦業法」連署訴求，讓這部陳年霸王惡法，在這個會期完成修法。
留言