秋高氣爽慢活花海找幸福 新社花海9日開幕
2019-11-06 12:23
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
「新社花海」11月9日至12月1日即將在農委會種苗改良繁殖場第二農場展開。
今年是第14屆舉辦新社花海活動，今年以「幸福花海 慢活山城 悠遊臺三線」為主題，結合「台中國際花毯節」與「中台灣農業博覽會」，花海展區將以漸層色彩變化的大面積花海傳遞熱情與浪漫，契合幸福花海主題。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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今年新社花海結合4大主題展示區，以「新社花海」品牌形象行銷重要農業政策、山城特色農產及農事農遊體驗，期待訪客悠遊浪漫台三線，慢活自在山城，享受秋風輕拂下美麗的幸福花海景致。
農委會種苗場表示，今年「新社花海」總面積近50公頃，花海景觀區面積約16公頃，並有大糧倉計畫的高粱種子生產區，與可食地景區。
4大主題展示區則涵蓋「種苗成果展」、「青農特區」、「金門特產專區」與「產業連結區」，內容精彩豐富，希望藉由花海吸引民眾接觸農業，宣傳山城周年農遊體驗、重要農業政策及研發成果，並體驗中台灣農村的豐富樣貌。
新社花海將於11月9日熱鬧開幕，持續至12月1日止。歡迎至「2019新社花海」官方粉絲專頁追蹤最新訊息及交通接駁資訊(https://www.facebook.com/xinsheflowersea/)。
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