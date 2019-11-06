長照不缺席 中醫師：能延緩失能

2019-11-06 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



2019中醫藥長照服務嘉年華將在10日在永樂市場廣場登場，當天將有耳穴壓豆預防保健及立冬藥膳體驗等活動；台北市中醫師公會表示，大同區玉泉里是北市首個導入中醫藥服務的長照據點，盼藉嘉年華活動讓更多人認識中醫在長照能延緩失能或復能的角色。

台北市立聯合醫院與中國醫藥大學合作研究，分析1997年到2009年精神或神經專科醫師診斷過的9438名台灣失智患者，發現單純西醫治療有5344人占56.6%，有接受中醫治療的則為4094人占43.4%，兩種類別12年後喪失自主進食能力個案數，純西醫有3492人，有接受中醫治療則是873人。

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聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀表示，研究團隊也發現失智症患者因失能而入住護理之家或接受居家照顧的情況發現，純西醫個案平均失能時間為4.8年，而中西醫合併治療個案則是7.6年。

林舜穀表示，其實中醫透過中藥、針灸及穴道按壓等方法，在長照服務中也能協助年長者復能或延緩失能，如針灸就能刺激顳顎肌肉維持進食能力，研究也發現中西醫合併治療的失智症患者失能速度較慢，間接也能讓家屬的照顧支出減少。