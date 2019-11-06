農業兼長照 農委會頒發十大綠色照顧優良典範
2019-11-06 12:15
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
農委會今頒發「十大綠色照顧優良典範」給23個單位，獲獎單位包含水里鄉農會等10個單位獲頒十大綠色照顧獎座及獎金10萬元，其餘鹿谷鄉農會等三個單位獲得最佳獎與獎金5萬元、東片寶石村股份有限公司等10個單位則獲得潛力獎及獎金2萬元。
農委會主委陳吉仲表示，行政院推動長期照顧2.0，農委會利用農業多功能的契機，以綠色照顧概念推動農村高齡者服務。
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多個得獎單位跳脫傳統農業藩籬，帶出綠色照顧的新創意。比如，水里鄉農會帶領高齡者走入農業環境，撿拾種子來製作拼畫；富里鄉農會培訓高齡者與在地耆老擔任導覽解說員，不但教導遊客傳統農業的知識，促進在地農業旅遊產業發展，也讓這些高齡者老有所用。
此外，彰化縣大村鄉是葡萄的重要產地，當地農會運用在地農業廢棄物發展葡萄藤染或花藝設計等，同時讓高齡者參與設計，而和美鎮農會則和社區協會與農場合作，設計高架植栽，讓高齡者更容易參與療育活動；路竹區農會，則利用在地食材製作符合高齡者健康養生的食物。
農委會表示，配合行政院長期照顧2.0政策，鼓勵農漁會成為C級巷弄長照站，深入農漁村延展綠色照顧網絡。未來期待綠色照顧網絡遍地開花，讓農漁村不再只是老人照顧老人的畫面，更是國人願意返鄉甚至前往旅遊的地方。
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