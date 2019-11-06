台鐵成功追分段鐵路雙軌化 受影響車次一覽表

相關新聞
哪條公路是你心中的NO1？票選活動上線2019-11-06 11:10
太魯閣號無階化昨動工 鐵道迷捕捉歷史性一刻2019-11-06 09:49
太平洋兩個颱風 移動方向變這樣2019-11-06 09:42
多雲到晴早晚涼 基隆北海岸宜蘭局部雨2019-11-06 09:04
秋高氣爽慢活花海找幸福 新社花海9日開幕2019-11-06 12:23
位於下風處 雲嘉南高屏今空品亮黃燈2019-11-06 05:00
46歲女蕁麻疹反覆發作癢到睡不著 中醫一周助改善2019-11-06 12:34
下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘 打卡熱點網路爆紅2019-11-06 12:24
影/「一手包剪」讓肢障者輕鬆剪裁紙張2019-11-06 12:00
台北旅展周五登場 搭高鐵住宿0元起2019-11-06 11:41
屁股扁又塌 物理治療師教你三招練出蜜桃臀2019-11-06 11:28
攝護腺大得像蘋果 雷射治療才除大患2019-11-06 11:27
醫院5大忌諱 「沖煞」真有科學根據2019-11-06 10:00
內外都治 義大尖端醫美中心開張2019-11-06 09:29
立冬健康補 營養師教你煮暖呼呼的高鈣纖蔬湯2019-11-06 07:41
公費流感疫苗 首波下周五開打2019-11-06 00:51
醫病天地／常吃速食、手搖飲 小四生有脂肪肝2019-11-06 00:13
高榮屏東分院動土 111年啟用2019-11-05 23:35
健康你我他／戒菸酒 忌熬夜 擺脫雪花片片夢魘2019-11-05 23:19
腸病毒重症 1歲童一個月才痊癒2019-11-05 23:19
檳友揪團檢查…半數有口腔癌2019-11-05 23:19
長期臥床便祕 亂用藥恐更糟2019-11-05 23:19
腹瀉跑急診 創3年同期新高2019-11-05 23:19
颱風娜克莉形成 對台灣無直接影響2019-11-05 22:09
他最愛收到這款傳統大餅喜餅 網友們力挺：我懂2019-11-05 21:03
台灣哪裡最無聊？鄉民票選前三名：連吃飯都有問題！2019-11-05 20:00
諾華攜手宏碁打造智慧醫療 首波針對眼睛、心血管病變2019-11-05 18:17
送暖資源回收戶 環保署收購價最多漲30倍2019-11-05 17:39
多一點雞婆 在衛生局上班的她助警偵破小媽媽殺嬰案2019-11-05 17:38
燕麥含糖量高達9顆方糖？ 營養師：不宜這樣計算2019-11-05 17:28
讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效？2019-11-05 17:25
長照談錢吵成一團？免費講座幫忙挽回家庭和氣2019-11-05 17:25
華信推「雙11好事成雙」 國內線單程機票限省9992019-11-05 16:59
燙傷急處理「沖脫泡蓋送」 有一半的人送醫前完全忘記2019-11-05 16:41
為何公費流感疫苗只給學生不給老師 疾管署說原因了2019-11-05 16:20
公費流感疫苗老師沒得打！ 全教產批政府吝於照顧老師2019-11-05 15:36
完成階段性任務 最後一屆羅曼菲舞蹈獎助金揭曉2019-11-05 15:08
寧夏夜市找外送平台合作 20餐飲品牌預計11月中上架2019-11-05 15:06
周六東北季風來襲 台中以北低溫下探16度2019-11-05 15:05
熱門文章
燕麥含糖量高達9顆方糖？ 營養師：不宜這樣計算2019-11-05 17:28
醫院5大忌諱 「沖煞」真有科學根據2019-11-06 10:00
他最愛收到這款傳統大餅喜餅 網友們力挺：我懂2019-11-05 21:03
周六東北季風來襲 台中以北低溫下探16度2019-11-05 15:05
送餐碰上公司徵才 外送員好奇詢問獲新工作2019-11-05 15:02
讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效？2019-11-05 17:25
多一點雞婆 在衛生局上班的她助警偵破小媽媽殺嬰案2019-11-05 17:38
颱風娜克莉形成 對台灣無直接影響2019-11-05 22:09
為何公費流感疫苗只給學生不給老師 疾管署說原因了2019-11-05 16:20
完成階段性任務 最後一屆羅曼菲舞蹈獎助金揭曉2019-11-05 15:08
公費流感疫苗老師沒得打！ 全教產批政府吝於照顧老師2019-11-05 15:36
沙灘詭異生物激似人腦！又濕又黏碰了手超麻2019-11-05 13:35
每日星座運勢／處女工作表現獲嘉獎 愛情運勢大好2019-11-06 00:00
航空業罷工業者須揭露三階段資訊 違者最高罰300萬2019-11-05 14:38
太魯閣號無階化昨動工 鐵道迷捕捉歷史性一刻2019-11-06 09:49
送暖資源回收戶 環保署收購價最多漲30倍2019-11-05 17:39
隋棠穿紗裙好仙！減齡造型就靠這款迷你包2019-11-05 13:16
影／鼻頭角聽濤營區迎賓 東北角新秘境成打卡熱點2019-11-05 14:12
公費流感疫苗 首波下周五開打2019-11-06 00:51
Google maps餐廳評論可信嗎？ 網友直言「負評」必看2019-11-05 15:19
唇膏刻滿神秘埃及文字！大英博物館聯名彩妝燒到日本妹2019-11-05 15:42
立冬健康補 營養師教你煮暖呼呼的高鈣纖蔬湯2019-11-06 07:41
DAISO中國製砧板雜質超標 近4百公斤遭退運銷毀2019-11-05 13:04
食道癌救星 中正大學新技術準確率高達8成52019-11-05 12:46
7-11、全家再推「冰雪奇緣2」！杯墊、雪花糖果盒快收2019-11-05 14:05
不要窮到只剩工作！近六成民眾每週花90分鐘運動2019-11-05 15:58
企鵝熊大、長頸鹿熊大超萌！全家推熊大X妮維雅護唇膏2019-11-05 14:30
星巴克耶誕超萌北極熊、企鵝限定商品開賣 這幾款必收2019-11-05 23:49
冬山與蘇澳搶「綠博」 決定回歸蘇澳鎮武荖坑風景區2019-11-05 15:04
寧夏夜市找外送平台合作 20餐飲品牌預計11月中上架2019-11-05 15:06
燦坤雙11全民購物節熱銷品5折起 3大科技品牌獨家首賣2019-11-05 16:42
哪條公路是你心中的NO1？票選活動上線2019-11-06 11:10
台北最佳轉機點！長榮紐約時代廣場大打廣告2019-11-05 17:24
封面是紅龜粿 華航2020年月曆內頁為六大國內美景2019-11-05 12:04
把艾莎勇氣戴上身！Pandora與「冰雪奇緣2」推聯名珠寶2019-11-05 13:12
跨年請假攻略來了 請2休5、請4休9出國迎新年2019-11-05 12:55
一句負評就可能丟工作！外送平台的評分不只是下單指標 還影響外送員與我們的行為？2019-11-05 15:18
太平洋兩個颱風 移動方向變這樣2019-11-06 09:42
摸到乳房有硬塊 醫師籲應加做這項檢查2019-11-05 14:10
屁股扁又塌 物理治療師教你三招練出蜜桃臀2019-11-06 11:28
留言