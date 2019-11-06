台北旅展周五登場 搭高鐵住宿0元起

2019-11-06 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



2019台北國際旅展將於周五登場，台灣高鐵公司今天宣布特別推出多條高鐵假期超值旅遊產品，搭高鐵入住指定飯店住宿費最低0元起，這次更首度推出卡娜赫拉聯名商品。

高鐵說，這次優惠包含搭高鐵送36小時租車的「搭高鐵．送租車」專案；平日（周一至周四）入住指定飯店住宿費最低0元起的「搭高鐵．送住宿」，以及假日入住享平日價的「假日不加價」專案等，不僅價格最優惠，現場單日訂單滿5千元，再贈高鐵造型後背包。

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高鐵說，高鐵假期「搭高鐵．送租車｣專案，特別與格上、和運兩大租車公司合作，讓旅客搭乘高鐵抵達目的地後，就能輕鬆開車、自在出遊。以台北出發至台南為例，包含來回高鐵車票加36小時租車，平日兩人成行，單人只要2700元，相當於買來回車票就送租車。

高鐵說，深獲旅客好評的「假日不加價」專案，這次也再度與18家精選熱門飯店合作，包含台北、台中、南投日月潭、台南、高雄以及屏東墾丁，無論周五或是周六入住，都可享有與平日相同的優惠價格。

高鐵說，飯店聯票提供近150家合作飯店，原本是八折，現在可享加購高鐵車票七五折優惠，還可搭配觀光局的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，申請政府提供的訂房和夜市補助。亦可選擇住宿搭配觀光局的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，交通接駁及景點小吃就交給高鐵交通聯票。

同時，高鐵說配合旅展今年首次推出的聯名商品—「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」，由P助與粉紅兔兔化身的高鐵列車長、服勤員、站務員，將陪伴旅客「搭高鐵・遊台灣」，體驗美好旅程。聯名限定商品共有14款，包含高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包以及絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈等，絕對是萌度爆表、不容錯過的可愛蒐藏14日起，高鐵公司更將推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」，歡迎旅客搭乘彩繪列車體驗美好旅程。