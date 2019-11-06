解油膩促排便的台灣No.1暢消梅即日起OK便利商店即可買到

2019-11-06 11:33 聯合線上 文／莊雅雯



經常感覺消化不太好、排便不順暢嗎？即日起在家附近的「OK便利商店」，就可以買到台灣No.1的馬湛農場「暢消梅」，讓您不再因為吃太多，卻無法通暢消化而困擾。

圖／馬湛生活事業有限公司 提供 分享 facebook

馬湛農場場主賴子煌表示，過去「暢消梅」只在百貨公司超市或特定商店販售，許多消費者常困擾購買不便利，即日起，即可在居家鄰近的OK便利商店購買到可以幫助排便順暢、幫助消化及促進新陳代謝的升級版暢消梅，讓自己輕鬆順暢。

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賴子煌說，升級版暢消梅是採用馬湛農場純淨、不使用農藥生產的特選梅種，添加時下最夯、具有促進代謝及排便的阿勃勒萃取物，以及含有木瓜酵素、鳳梨酵素等綜合水果酵素，以及啤酒酵母粉，能養好菌的果寡糖成份，幫助消化的效果更強化，也能使排便更加順暢。

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尤其現在天氣轉涼，秋蟹上市、冬令進補.......，正是大家大啖美食的季節，看到美食難免會多吃，許多人都有消化不佳、排便不順暢的困擾，但又不想吃瀉藥，以免愈吃愈嚴重，就可以選擇純天然又有效的台灣No.1暢消梅。

吃暢消梅就像吃蜜餞一樣，有天然無農藥的梅子清香可以解食物油膩，沒有負擔就可以促進蠕動，讓排便順暢不留便，賴子煌說，暢消梅特別分裝成一顆一包的袖珍包，隨時攜帶，在覺得吃太多的時候，輕輕撕開即可食用，每次吃1到2包，衛生清潔吃完不黏手，不過記得吃完要搭配500CC溫涼開水，才能發揮更好的排便效果。