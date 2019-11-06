屁股扁又塌 物理治療師教你三招練出蜜桃臀

上班族和粉領族久坐，下肢肢體與肌肉的使用減少很多，臀部的肌肉最容易被忽略，變的又扁又塌。衛生福利部南投醫院復健科提供三種簡易的臀部訓練運動，只要有毅力，在家也能練出蜜桃臀。

南投醫院物理治療師吳琦淵說，臀部的肌肉可以分成臀大肌，臀中肌與臀小肌。其中臀大肌與臀中肌除了會帶動髖關節的動作外，也在穩定骨盆的功用上扮演很重要的角色。臀大肌收縮時，會帶動髖關節後伸的動作，但在日常生活中它的作用更多，坐下與站起的動作需要它的協助，蹲式廁所的姿勢也是需要它的幫忙。一旦臀中肌失能，除了上述動作會有障礙，也會進而影響到脊椎的穩定，造成腰酸背痛。注重外表的人也會發現，屁股鬆垮，沒有臀部的微笑曲線。

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吳琦淵，至於臀中肌的收縮動作可以帶動髖關節的外展動作，更大的作用是在下肢站立時，可以穩定骨盆防止傾斜。臨床上常見，下肢骨折後的病人，因長期下肢沒有承重，導致臀中肌失能，走起路來骨盆搖搖晃晃的。近來更多的研究發現，臀中肌的作用不足，也會進而影響到膝關節的穩定，造成膝蓋疼痛，這也是越來越多的跑者訓練，會著重在臀中肌的訓練上的原因。

最近最流行的臀部運動莫過於「深蹲」，但有太多人抱怨無法有效的練出蜜桃臀。吳琦淵說，這是因為許多人臀部沉睡太久了，忘了怎麼收縮，所以力量無法注重在臀部上。又或者是原本脊椎穩定性不夠，深蹲動作不夠正確。

一些簡易的臀部訓練運動，可以喚醒臀部肌肉，練好基本動作，再把訓練提升到深蹲的動作。另外，運用彈力帶，可以更有效率的讓臀中肌收縮，加速蜜桃臀的修練！

1. 平躺時，膝蓋彎曲，將彈力帶兩端打結(也可使用mini-band)，套至兩大腿靠近膝蓋處，將兩腿用力將彈力帶撐開。臀部夾緊抬離床面，維持30秒，重複動作。

2. 站姿下，彈力帶套在大腿膝蓋上方，維持半蹲姿勢，膝蓋微彎約30度，上半身打直，練習側走動作。