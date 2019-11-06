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攝護腺大得像蘋果 雷射治療才除大患

2019-11-06 11:27聯合報 記者黃寅／即時報導

一名56歲男性因攝護腺肥大的像顆蘋果，比正常人的20克大10倍之多，因此阻塞膀胱出口，導致尿液無法通過，送醫後透過導尿排出約1000多CC尿液，讓他苦不堪言；後來在泌尿科醫師的建議下，接受「銩雷射攝護腺汽化手術」治療，問題才獲得改善。

患者說，4、5年前開始出現頻尿症狀，當時不以為意，直到一年半前症狀愈來愈頻繁，雖曾到泌尿科就診，醫師也建議手術治療，不過當時沒有意願。直到這次因多喝幾杯啤酒下肚，尿量大增，但因膀胱無力，導致尿不出來，膀胱漲到快炸掉，才緊急掛急診進行導尿，目前術後一個月恢復狀況良好。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒指出，透過攝護腺超音波檢查，患者的攝護腺肥約212克，算是少見的大顆攝護腺。

像這麼大顆的攝護腺肥大，如果用傳統的電刀刮除手術的話，流血量一定會很多，而且手術時間也會比較久。為了安全起見，因此強烈建議患者自費接受「銩雷射攝護腺汽化手術」，此方式止血效果較一般電刀刮除效果好，並可取得組織樣本進行病理檢驗，早期診斷攝護腺癌。

黃煒軒說，頻尿除了影響睡眠品質，膀胱的肌肉長期施力，還會造成膀胱漸漸無力，因而尿不出來。長期尿不好，尿液逆流回腎臟，則會惡化為尿毒症導致腎衰竭，腎功能一旦減退，那就真的沒辦法再回復了。因此，呼籲有攝護腺肥大問題的人，最好把握治療時間及早洽詢泌尿科醫師，不要一拖再拖，等到膀胱無力再做治療就為時已晚。

一名56歲男性因攝護腺肥大的像顆蘋果，比正常人的20克大10倍之多，在泌尿科醫師...
一名56歲男性因攝護腺肥大的像顆蘋果，比正常人的20克大10倍之多，在泌尿科醫師的建議下，接受「銩雷射攝護腺汽化手術」治療，問題才獲得改善。圖／長安醫院提供
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長安醫院泌尿科醫師黃煒軒指出，透過攝護腺超音波檢查，患者的攝護腺肥約212克，算...
長安醫院泌尿科醫師黃煒軒指出，透過攝護腺超音波檢查，患者的攝護腺肥約212克，算是少見的大顆攝護腺。圖／長安醫院提供
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手術醫師患者頻尿腎功能

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