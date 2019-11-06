哪條公路是你心中的NO1？票選活動上線
2019-11-06 11:10
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
哪條公路是你心中的NO1？有的公路蜿蜒進入台灣最深的山、有的經過最壯闊的海景、最秀麗的小鎮，公路總局發起台灣十大景觀公路票選活動，選出30條路線，由民眾票選最美公路，活動期間11月6日起至12月1日止，參加票選就有機會獲得旅遊券等獎項。
台灣公路景觀豐富多元，城市、鄉野、高山、海邊都可循著公路的軌跡抵達，北海岸台2線、太魯閣台8線、蘇花公路台9線、花東海岸公路台11線、高雄田寮月世界台28線等都有特殊的地理特質與磅礡的美景，不只是眾所皆知的打卡熱點，也常成為攝影師、廣告商或導演的口袋名單。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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公路總局發起台灣十大景觀公路票選活動，從全台省道公路中優先篩選近五年交通部金路獎優良景觀類得獎路段、優秀攝影作品及曾於相關媒體報導露出或在地推薦路線，共計30條路線。
公路總局表示，投票時間自11月6日中午12時起至12月1日晚上23時59分止，關鍵字搜尋「票選最美公路」，並以Facebook帳號在票選平台進行登錄，即可票選心目中最美的景觀公路，並參加抽獎，獎項價值總額超過20萬元。
公路總局副總工程司陳進發表示，這次活動除了讓民眾感受台灣公路之美之外，也會依據票選結果，當作後續的施政參考，形塑標竿特色公路。
公路總局表示，活動期間每周將抽出參加獎及分享Facebook貼文活動獎，獎品除了數量有限的祝好運貫通石、Ikea無線充電器、星級旅遊住宿券、Garmin Forerunner 35 心率智慧跑錶、迪卡儂3人加大透氣涼感快開兩秒帳外，凡曾投票給總票數前十大景觀公路者，更有機會獲得最大獎ZenFone 6及捷安特高級自行車（Liv ALIGHT 1 DISC 城市運動好easy 2020年式） 。
活動訊息可上網站「票選台灣最美十大景觀公路」或「微笑台灣」臉書粉絲團查詢。
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