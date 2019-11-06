太魯閣號無階化昨動工 鐵道迷捕捉歷史性一刻
2019-11-06 09:49
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
太魯閣號無階化工程終於動工！今年4月立委李昆澤質疑台鐵是「放羊的孩子」，太魯閣無階化零進度，遲未動工。台鐵原預計9月下旬動工，但因實際執行情形需依程序變更契約，前天才正式進廠，昨天開始進行改造，這「歷史性的一刻」也被鐵道迷捕捉下來。
台鐵1208輛列車因與月台存在落差，旅客一不注意就容易踩空跌倒，其中64輛太魯閣號受到契約變更影響遲未動工。
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前天有鐵道迷捕捉到8793次太魯閣號駛進台中仕佳興業有限公司（無階化的外包廠商），意即太魯閣號的無階化工程終於動工。有鐵道迷私下興奮表示，從2016年10月16日台中鐵路高架後就不復見常態性太魯閣號行駛於山線，睽違三年終於在台中見到它身影，當然要抓緊時間和機會拍下這歷史性一刻。
據指出，前天8793次太魯閣號於下午1時49分抵達大肚站，2時45分開始推進仕佳興業，2時55分左右進棚。
對此，台鐵局證實太魯閣號的其中一節車廂於昨天進行無階化試改，預計兩星期完成，確認可行後會辦理整組改造，預計明年1月會改完第一輛太魯閣號，3月前改完64輛太魯閣號目標不變。
台鐵局說，之所以明年1月才能改完第一輛太魯閣號，是廠商備料因素。至於為何無階化改是外包仕佳興業處理，台鐵局說因為涉及車廂超過1200輛，改造幅度及難度均超過現有檢修單位之負荷，為確保現行車輛維修品質，故將此案外包辦理。
台鐵局說，截至11月，完成無階化輛數為1049輛，占全案1208輛86.8%，其中EMU700型、DR3100型已全數完成無階化改造，除了太魯閣號，其餘車輛包含EMU500型、EMU600型、PP自強號和自動門莒光號亦有70%以上完成率。
台鐵局說，太魯閣號無階化後，列車停妥踏板便會自動伸出來，接著門才會開，關門前踏板也會先縮回來，皆為自動化，藉由踏板整個將列車高度往上提，以跟月台齊平。而配合車輛無階化改造，月台增高工程目前已進行四分之一，預計2022年完成正線兩百餘個車站，將月台從96公分提高至115公分。
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