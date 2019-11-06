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太平洋兩個颱風 移動方向變這樣

2019-11-06 09:42聯合報 記者何定照/台北即時報導

颱風狀況人人關注，中央氣象局今早5時發布，位於南海的熱帶性低氣壓於昨晚8時增強為第24號颱風「娜克莉」，目前為輕度颱風，清晨2時位於鵝鑾鼻南南西方1080公里的海面上滯留打轉，後續將朝中南半島移動，預計對台灣無直接影響。23號強烈颱風「哈隆」，位於3000多公里外的海面上，未來往北轉東北移動，對台灣也沒有影響。

太平洋地區有 2 個颱風今天凌晨2時狀況。圖╱取自中央氣象局官網
太平洋地區有 2 個颱風今天凌晨2時狀況。圖╱取自中央氣象局官網
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今天天氣方面，氣象局表示，風場仍是東北風，但強度稍減弱，迎風面的降雨範圍有縮小趨勢，剩下基隆北海岸、宜蘭及北部山區仍有小範圍降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，白天北部及宜蘭地區高溫25至27度，花東地區26至28度，中南部還是可以來到31度左右，夜晚清晨偏涼，各地低溫19至21度間，中南部地區日夜溫差較大，氣象局提醒大家根據氣溫變化適時調整衣物。

颱風氣象局

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