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全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

響應26條參與大陸循環經濟? 張子敬：失敗的很多

2019-11-06 09:29聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

中國大陸對台26條中，也對台灣的環保業者招手，環保署長張子敬今天表示，過去有很多台灣的環保業者到大陸投資，過去也有人去，但失敗的也不少，去中國大陸投資循環經濟事業，需要對實際對我國去大陸投資的業者有所保障，才比較實際。

立法院社福衛環委員會審查環保署預算，會前面對記者提問，長張子敬做以上表示。

根據對台26條第3條，台資企業可同等參與大陸城市建築垃圾資源化利用、園林廢棄物資源化利用、城鎮汙泥無害化處置與資源化利用、再生資源和大宗工業固廢綜合利用等循環經濟項目。

張子敬說，針對中國大陸對台26條，陸委會都有對這議題有相關說明，環保署會遵照辦理。他說，兩岸的交流本來就在交流了，原來有商機，該去也有人去，但真正比較重要的，是要實際對我國去投資的人要有所保障，因為實際上很多的案例是，去了中國大陸投資，看到很多失敗的例子回來，究竟去投資能夠獲得怎樣的保障，這才比較實際。

張子敬表示，鼓勵台灣的環保業者去大爐投資，其實只要有商機有機會，業者都會去努力，但若無法給適度保障，再優惠人家還是不會去。

根據中共國台辦的官網針對對台26條第3條的解釋為，目前大陸正在積極培育一批綠色製造系統解決方案供應商，積極推進再生資源綜合利用。台灣企業在循環經濟、節能環保等方面有獨特優勢，兩岸在這一領域合作空間廣闊，已有不少台資企業積極投身大陸循環經濟產業，並取得可喜進展。因此歡迎台資企業持續關注循環經濟、節能環保等相關政策，支持符合要求的台資企業共同參與大陸循環經濟項目。

環保署

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