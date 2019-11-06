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位於下風處 雲嘉南高屏今空品亮黃燈

2019-11-06 05:00聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天東北風稍減弱，雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區偶有強陣風發生，可能引發揚塵。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

空品監測網指出，7日東北風增強，雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南局部地區須留意風速增強，引發地表揚塵影響空氣品質。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

雲嘉南高屏及金馬地區今天空品為橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
雲嘉南高屏及金馬地區今天空品為橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
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空氣品質預報金門

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