他最愛收到這款傳統大餅喜餅 網友們力挺：我懂

2019-11-05 21:03 聯合新聞網 綜合報導



原PO分享自己最愛的傳統大餅「日頭餅」。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook 習俗中訂婚都會送給親朋好友喜餅，讓他們也一同沾沾喜氣，分享喜悅，而隨著時代進步，喜餅已分為中、西式兩種，也都各有支持者。一名網友在臉書PO出收到的喜餅禮盒照片，並表示自己很喜歡傳統喜餅，貼文一出也吸引許多同好者留言回響。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道每次收到人家送來的訂婚喜餅，他最喜歡的就是傳統的大餅，他覺得這種「日頭餅」（傳統常見的芝麻禮餅）便宜又好吃。至於西式喜餅，原PO反而認為都是吃包裝的，不環保又難吃。

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許多網友幾乎一面倒地認同原PO的看法，「和版主一樣~日頭餅才好吃」、「我懂，我姐妹們結婚我都拜託不要給我西式喜餅，我要中式大餅」、「這個餅真的可以一直嗑」、「小時候愛吃西式，長大愛中式，以後結婚也想用中式的」、「原來我不孤單，愛吃這個大餅，常被笑，我是老人喔」、「喜歡吃大餅，一次可以吃半個」、「我從以前就很喜歡吃這一類的大餅，順便泡一杯茶來配」。

還有網友分享自己喜愛的口味，「紅豆沙或綠豆沙麻糬肉鬆、綠豆椪或豆沙蛋黃～傳統大餅就是好吃」、「我媽超愛吃古肉餅，我偶爾回娘家的時候都會帶個一兩盒」、「紅豆麻糬好吃！自己可以秒嗑一個」、「超愛大餅，喜歡滷肉鹹蛋黃麻糬，讚讚」。

這種俗稱「日頭餅」的傳統喜餅由來，就是由男方選定一個嫁娶的吉日（做日課表），這個動作叫做「請期」，也叫做「送日頭」。日期選出之後，女方就在結婚之前贈送「日頭餅」給親朋好友分享喜悅。