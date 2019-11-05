私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批喪失教育家高度

2019-11-05 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



五大私校團體今天舉行記者會要求放寬「私校轉型退場條例」草案，學校退場清算後若有剩餘財產，應提撥一定比例交給學校董事會清算人，並呼籲總統候選人鬆綁學費政策，對此，全國教師工會總聯合會表示，由其訴求可看出，私校經營者長年以投資者心態，並同時將師生作為營利標的，甚至企盼盈餘回充私人，導致私校漸失公共性；高教工會則認為，這些出來發言的私立大專董事會或校長，完全喪失了教育家的高度，也誤解了私校的定位。

少子化威脅，民國117年只剩約15.8萬名大一新生，卻有160多所公私立大專校院搶生，屆時恐將出現大學倒閉潮。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「私校退場條例草案」是首度以專法規範大專列入專案輔導標準，以及強制轉型退場等條件，並編列50億元基金擬協助大學退場。行政院於106年11月院會通過草案，大學若於兩年內註冊率未達六成將由教育部輔導列管，屆期未改善即停辦。三年內得提出改辦計畫並得信託校產，若超過時效學校將隨即解散，校產將清算後由地方政府接管。但迄今近兩年，草案仍躺在立法院，這會期又未列入優先法案。

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、私立專科學校協進會等五大私校團體今天一同舉行記者會，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問、前教育部長吳清基，以及國民黨立委曾銘宗也都到場聆聽私校建言。

對於「私立大專校院轉型及退場條例」，由輔仁大學前校長楊敦和代表提出修法建議，主張私校是公益法人而非公有財產，受憲法保障私人財產條款保護，目前的修法版本讓政府可指派公益董監事，形同侵占私有財產，有違憲之虞，建議指派輔導專家出席董事會即可達目的。

楊敦和也反對校產信託制度，並反對學校法人解散之後的剩餘財產只能歸屬所在地的縣市政府。他說，「信託」不能幫助私校度過難關，只會讓私校快亡。學校退場清算後若有剩餘財產，應提撥一定比例交給學校董事會清算人。

然而，高教工會組織部主任林柏儀表示，私校是非營利的教育公益法人，學校董事是受委託監督學校是否正常營運，學校資產絕非其「私人財產」。政府作為主管機關，本來就要督促私校有正常辦學，派駐一定比例的公益董事及監察人，甚至讓校內教職員生有代表參與董事會，才能落實大學正常發展，而杜絕種種私校董事會不正辦學、掏空校產或介入校務，犧牲師生權益的亂象。

林柏儀說，目前私校轉退條例的主要問題在於，還沒有明確讓學校停辦後董事會就應當改組或解散，導致私校董事依舊覬覦停辦後的轉型為其他教育文化社福事業的利益空間，甚至不乏案例如亞太創意學院先前的財團董事會試圖「主動把學校辦倒」來圖謀轉型利益。

「校產是公共財，不是財團的小金庫。」全教總指出，早年因為國家資源有限，為了增加國民就學機會，便由政府提供相關稅捐優惠，委由私人捐資興學。因此，財團法人是在法律特定範圍內授與行使公權力的教育機構，本質上富含公共性，其校產也屬於公共財。換句話說，私人透過捐助財產興辦學校，是因為受政府委託而辦理公益事業，並非是為了獲得經濟上的利益。另外，在「捐助」財產的基礎下，本來就不得再享有財產上的權利，因此不論私校轉型或退場，剩餘財產理應歸屬學校法人所在地的縣市政府或捐贈予退場基金，作為繼續辦理教育之用。

全教總表示，憲法及法律賦予國家對於私校的基本政策，在於政府得在一定範圍內，以稅捐挹注辦學，同時確保私校公共性並且促進學校的健全發展。然而，財團法人一面享受法令的鬆綁帶來的便利，另一方面也接受政府提供的各項租稅減免，辦學期間更受到政府經常性經費的挹注，卻指摘政府過度管制，甚至奢望全面性的放寬學費政策，私校學生儼然成為待宰羔羊，更遑論學校在退場或轉型之際，奢望學校能夠充分「保障師生權益」。

全教總呼籲五大團體應該說清楚講明白，不要一昧伸手向政府要補助，同時躲在大學自治的保護傘下企圖規避政府的監督，高等教育要回到教育的本質，師生都應該獲得更好的對待。