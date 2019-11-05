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健康活力SHOW 陳副總統：長照2.0落實在地老化

2019-11-05 19:23中央社 新北5日電

副總統陳建仁今天出席阿公阿嬤健康活力SHOW頒獎典禮表示，政府積極推動長照2.0，提供以人為中心、以社區為基礎的多元、整合的連續性服務，落實在地老化的政策目標。

「2019樂齡好漾-阿公阿嬤健康活力SHOW」全國總決賽今天舉行，共有來自全國分區競賽金、銀牌的隊伍，以及今年特別邀請原住民族委員會文化健康站年度活力健康操優勝隊伍及離島（金門、連江及澎湖縣）共同參與。

衛生福利部國民健康署指出，全國總決賽隊伍共有20隊近700名長者參與，總歲數合計達5萬1723歲，平均年齡74.5歲，其中最高齡者已達102歲。

陳副總統致詞表示，看到這麼多的阿公阿嬤很有精神，每一個參賽隊伍都展現地方特色，也有老、中、青三代一起參加比賽，還有特別前來幫父母、阿公阿嬤打氣的加油團，令他深深感受到長者的健康與活力。

陳副總統指出，到今年6月為止，台灣65歲以上老年人口已達352萬人，占總人口14.9%，已是高齡社會；7年後，也就是2026年，台灣將有超過20%的老年人口，成為「超高齡社會」。然而，高齡並不見得一定是老化，高齡還是可以健康。

陳副總統表示，衛福部自106年1月起推動「長期照顧十年計畫2.0」，並設置「1966長照服務專線」，提供以人為中心、以社區為基礎的多元、整合的連續性服務，以落實在地老化的政策目標。

陳副總統表示，總統蔡英文上任後，也非常重視與關心這項能促進長者健康的活動。希望大家一起努力，讓身體、心理都健康，也讓社會上每一個人都平安喜樂、充滿活力。

老年人口老化長照陳建仁

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