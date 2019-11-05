諾華攜手宏碁打造智慧醫療 首波針對眼睛、心血管病變

2019-11-05 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



醫藥跨界異業結盟成趨勢。台灣諾華今與宏碁簽訂合作備忘錄（MOU），攜手打造智慧醫療跨界策略聯盟，將運用人工智慧（Al）技術在醫療，透過所研發軟體來進行臨床試驗設計、查驗登記、疾病檢測、病患整合照護等方面進行合作。首波鎖定的疾病領域包含黃斑部退化、糖尿病視網膜病變、心血管疾病等整合照護。

宏碁集團創辦人施振榮表示，智慧醫療範圍廣泛，以醫療來說，各科都有需要，人工智慧與醫院、醫師配合，才能提供好的工具。智慧醫療主要是成為醫師的好助手而非取代，同時也可降低醫師工作量，保持醫療品質。

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針對宏碁也開展醫療產業，施振榮說，台灣要對人類做出真正貢獻，智慧醫療是很大的機會，也是台灣邁向國際的契機。他笑說「人都會生病」，受大環境影響，醫療是不景氣中唯一還在發展、具成長空間的產業。

台灣在轉型發展的過程中，有兩個掌握契機、追求世界第一的機會，首先是台灣擁有全世界最優秀的醫學和資通訊人才，應借重新新的醫材設備，加上AI，來提升台灣的品牌形象；第二是利用現有的醫學資料，開發出人工智慧服務，協助醫生判斷病人的身體狀況。

宏碁技術長張瑞川表示，宏碁智醫正和諾華藥廠合作，打造醫療智慧生態。宏碁智醫目前也在向衛福部申請產品藥證，初期聚焦在眼部退化病變，希望透過AI精準判讀來協助醫師診斷。