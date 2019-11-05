登革熱復燃 高市開5張罰單疫情監控至月底

2019-11-05 18:21 中央社 高雄5日電



高雄市本土登革熱疫情10月21日剛解除疫情警報，昨天鳳山區文衡里新增1例確診病例。衛生局今天針對孳生源清查，開出5張罰單。也因這起新增疫情，將持續監控至11月30日。

依衛生局數據，高雄市今年累計本土登革熱病例58例，分布10個行政區、28個里。其中27個里在10月21日解除疫情警報，昨天新增疫情將持續監控至11月30日。

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衛生局今天持續對個案住處及活動地點加強防疫，分別在澄清湖、文衡里及文德里共5處孳生源查獲白線斑蚊成蚊及孑孓，依傳染病防治法對自來水公司等5處地主開罰，將可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

衛生局表示，高市境外移入今年累計62例，創歷年同期新高。境外登革熱病毒，加上高雄市10月均溫較去年同期上升攝氏1.5度，暖冬氣候下更不能靠天氣變冷防疫，呼籲民眾提高防疫危機意識，加強清除孳生源防杜登革熱疫情復燃。

昨天新增的本土登革熱病例是住在文衡里的60多歲退休婦人，近期未出國也未罹患過登革熱，10月30日開始出現症狀，兩度至診所就醫症狀未緩解；11月3日到醫院就醫經抽血檢查登革熱快篩陽性並通報，迄今住院中。昨天經疾病管制署判定為第二型本土登革熱確診病例。

衛生局調查，個案活動地以住家為主，平時會到鳳山區文德里健身中心、三民區陽明市場活動，發病前2週曾去鳥松區澄清湖活動。依個案發病日與血清流行病學初步研判鳳山區居住地、三民區及鳥松區等活動地疑似為個案感染地點，防疫團隊已前往個案居住地、活動地展開接觸者執行擴大疫調採檢等防疫作為。