送暖資源回收戶 環保署收購價最多漲30倍
2019-11-05 17:39
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
乾電池、廢紙容器、養樂多瓶等回收率低，為提高回收量及關懷資源回收個體戶，環保署今年提升特定廢棄物的補助單價，如廢紙容器市面收購價僅每公斤1.4元，交給地方清潔隊收購價每公斤多達18元，每月補助上限從2千元提升至3500元。環保署表示，明年將編列8500萬元經費繼續推動計畫。
環保署列出13項回收率不到七成的廢棄物作為補助項目。回收率前三低為電風扇5.38%、可攜式電腦9.61%、PS發泡品20.36%。其餘還有鍵盤26.55%、PS未發泡品41.12%、廢紙盒包41.63%、鋁罐48.38%、鐵罐49.06%、乾電池49.28%、顯示器54.83%、鋁箔包59.65%、紙餐具63.97%、主機68.99%。
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環保署資源回收基管會執秘顏旭明表示，近年國際原物料價格大跌，導致資源回收價格下降，影響資源回收個體戶生活。今年推出資源回收關懷計畫，只要是中低收入戶的資收個體戶，並協助回收特定品項的廢棄物，就可獲得比一般回收商更好的收購價，每月補助上限2千元。
今年8月環保署擴大計畫，除了將補助上限提高到3500元以外，全台列冊的8900名資收個體戶都可加入計畫。且清潔隊還提供到府清運服務，讓資收個體戶「免推最後一里路」。
廢紙容器回收商收購價每公斤1.4元，若交由地方清潔隊則可領到每公斤18元，漲了12倍；養樂多瓶每公斤5元提升為16元、乾電池每公斤7元提升為10元。電風扇跟鍵盤更從每公斤1元提升到30元，等於漲30倍。
環保署統計，今年1到7月平均補助重量為3.2萬公斤，8月至10月擴大補助後，重量分別提升為7.7萬公斤、11.7萬公斤、12.3萬公斤。今年截至10月底有2126人次領到補助。
針對部分廢棄物回收率不佳，綠色和平建議，原則上仍要透過源頭減量以及重複使用來改善，因為回收只是末端處理，若整體總量一直持續上收，回收仍無法解決塑膠類等廢棄物問題。
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