多一點雞婆 在衛生局上班的她助警偵破小媽媽殺嬰案

2019-11-05 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



「多一點雞婆，想給孩子更多保護。」在苗栗縣政府衛生局服務的廖惠雅，今年2月接獲衛生所通報過期未辦理出生登記的嬰兒，廖惠雅發現寶寶真的有取得出生證明，甚至有出生24小時內應接種的B肝疫苗紀錄，但媽媽卻不斷聲稱「沒生小孩」，警覺事有蹊蹺，主動與警察局婦幼警察隊合作，成功偵破未婚生子的小媽媽溺斃新生兒案。

衛福部疾病管制署今頒發全國56個防疫績優得獎個人及團體，表揚地方衛生局所、醫療單位等在防疫最前線人員，苗栗縣政府衛生局技士廖惠雅就是受獎人之一，負責兒童常規疫苗與流感疫苗接種業務。

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秉其細心且堅毅特質的廖惠雅，積極辦理逾期未帶幼兒來接種疫苗家庭催注作業，並主動將「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」融入催種作業程序，強化警覺性。年初有一名出生超過60天還沒有辦理出生登記的新生兒，但寶寶出生院所有出生證明，醫護人員甚至都能證實生產時孕婦的媽媽也在場。

廖惠雅說，家訪時，家中卻完全沒有寶寶存在的證明，沒有寶寶衣服、尿布、奶嘴，寶寶的媽媽也不斷強調沒有生孩子，當天就醫是為處理子宮腫瘤，寶寶的外婆面對衛生局的詢問，則「不讀不回」。

但廖惠雅並未因不斷吃閉門羹而放棄找出這位理應存在的孩子，在工作之餘，不斷與警察局婦幼警察隊聯繫、提供醫療證明。最後在雙方合力下，終於知道失聯2個月的寶寶去哪了。寶寶生母鬆口承認，年僅20歲左右的她未婚生子，但家境清寒、養不起孩子，才會痛下殺手。「可惜沒救下孩子。」

其實地方衛生局透過幼兒未準時打疫苗納通報，防止兒虐悲歌已行之有年，但6個月未獲回應，衛生局才會聯繫戶籍地鄉鎮市公所村里長、警政機關追蹤。