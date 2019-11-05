燕麥含糖量高達9顆方糖？ 營養師：不宜這樣計算

2019-11-05 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



許多人早餐喜歡吃稀飯配肉鬆，但有報導指出，這是「糖上加糖」，甚至若替換成燕麥，一碗燕麥含糖量就高達9顆方糖。對此，營養師表示，不能單以糖量衡量，還是要看整體營養價值。

新光醫院營養師李雨珊表示，通常針對添加糖才會使用方糖換算的含量來計算，對於白飯、稀飯和燕麥等食物因為還有其他營養素，則不宜使用此計算方式。

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李雨珊表示，一碗稀飯的碳水化合物含量約30克，等同於半碗白飯和六湯匙的燕麥片。相較於添加糖只有糖分，白飯、燕麥片等還含有微量蛋白質、維生素、礦物質以及植化素，對人體運作各有不同的功能。另外，燕麥也富含膳食纖維。李雨珊表示，以一碗稀飯為例，含有0.2克的膳食纖維，但相同分量的燕麥片則含有2.4克的膳食纖維。但她提醒麥片含磷量高，腎臟病患者則不宜食用。