燕麥含糖量高達9顆方糖？ 營養師：不宜這樣計算
2019-11-05 17:28
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
許多人早餐喜歡吃稀飯配肉鬆，但有報導指出，這是「糖上加糖」，甚至若替換成燕麥，一碗燕麥含糖量就高達9顆方糖。對此，營養師表示，不能單以糖量衡量，還是要看整體營養價值。
新光醫院營養師李雨珊表示，通常針對添加糖才會使用方糖換算的含量來計算，對於白飯、稀飯和燕麥等食物因為還有其他營養素，則不宜使用此計算方式。
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李雨珊表示，一碗稀飯的碳水化合物含量約30克，等同於半碗白飯和六湯匙的燕麥片。相較於添加糖只有糖分，白飯、燕麥片等還含有微量蛋白質、維生素、礦物質以及植化素，對人體運作各有不同的功能。另外，燕麥也富含膳食纖維。李雨珊表示，以一碗稀飯為例，含有0.2克的膳食纖維，但相同分量的燕麥片則含有2.4克的膳食纖維。但她提醒麥片含磷量高，腎臟病患者則不宜食用。
至於稀飯配肉鬆或是燕麥配肉鬆是「糖上加糖」，李雨珊則表示，三湯匙的肉鬆等同於一份肉類，早餐這樣吃含有碳水化合物、蛋白質和油脂其實並沒有太大的問題。但她表示，肉鬆仍屬於加工產品，在製造過程中會添加大量的油脂和糖分，若是能替換成蛋、涼拌豆腐或肉片，會比較好。另外，她建議最好再加一份青菜，早餐會吃得更加均衡。
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