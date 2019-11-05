長照談錢吵成一團？免費講座幫忙挽回家庭和氣

2019-11-05 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台中即時報導



長期照顧久病的長輩，若家人未事先溝通或分工，容易因此引發爭吵，甚至對簿公堂，拖垮原本良好的家庭關係。為此，中華民國家庭照顧者關懷總會將於11月23日在中山醫學大學附設醫院舉辦「別讓衝突毀了家的愛、家庭照顧協議DIY」免費講座，歡迎民眾報名，遠離長照悲劇。

你是否曾聽說，女兒照顧多年，財產卻全部轉移給兒子？或家庭照顧者因為管理長輩財產不合手足意而被告？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

家總表示，近年長照悲劇頻傳，主因包括長照家庭不知道長照資源，或是受傳統觀念束縛而拒絕外人協助照顧，另外就是家人之間不知道如何溝通和分工，常常一談到錢就會爭吵，甚至走上法律途徑。

為此，家總與法律扶助基金會合作開發「家庭照顧協議」線上指引工具，並引導民眾認識「長照四包錢」一般民眾每月最低花1600元，即可使用居家服務、日間照顧、或復能照護等服務。

為了方便讓民眾更認識這兩套工具，在衛福部指導下，家總預定於11月23日在中山醫學大學附設醫院主辦「別讓衝突毀了家的愛、家庭照顧協議DIY」免費講座，安排專家分享並引導民眾認識長照資源及如何訂定家庭照顧協議。

演講中，家總也將帶領民眾思考，如何在平均長達9.9年長照歷程中，依失能程度、照顧人力、經濟條件等程度來安排「居家照顧」、「日間照顧」、「機構照顧」、「移工照顧」等模式，聰明善用各項長照資源、減輕照顧負擔。

此外，家總也將教導民眾依「需求盤點、資源盤點、資產盤點、家庭會議、形成文件、檢視調整」6步驟，製作自家的照顧會議議程。

免費講座機會難得，名額有限，有興趣者可上網搜尋家總官網，或致電0800-507272報名。

●「別讓衝突毀了家的愛～家庭照顧協議DIY」台中場免費講座資訊

1.時間：11月23日（星期六），下午14時至16時。

2.地點：中山醫學大學附設醫院行政大樓12樓國際會議廳。