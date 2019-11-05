兩廳院藝術出走嘉義 十二碗菜歌30日義竹演出

2019-11-05 18:44 中央社 嘉義縣5日電



由藝人楊烈、蔡昌憲主演的國家兩廳院歌舞劇「十二碗菜歌」，11月30日將在義竹鄉慈化寺戶外公演，嘉義縣長翁章梁今天化身總舖師，邀請民眾一起來吃辦桌、當臨時演員。

國家兩廳院藝術出走公益巡演，30日將在嘉義縣義竹鄉的慈化寺登場，今天翁章梁以總舖師的打扮，與國家兩廳院副總監許美玲在慈化寺開記者會，一同邀嘉義的鄉親，來欣賞「十二碗菜歌」歌舞劇。

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翁章梁表示，兩廳院的劇碼可以下鄉來，非常的難得，「十二碗菜歌」由大家熟悉的演員楊烈、蔡昌憲共同演出，而且還請到人稱「阿燦師」的國寶級辦桌師傅林明燦來掌廚，邀請大家來免費看戲吃辦桌。

許美玲說，兩廳院藝術出走公益巡演已邁入第5年，在嘉義的梅山、竹崎都演過，今年首度來到義竹。

「十二碗菜歌」由兩廳院駐館藝術家樊宗錡擔任編導，打造「台味歌舞劇」結合「台式辦桌菜」的新表演形式，首度挑戰讓演員、觀眾齊聚舞台上，在場的人，可以同時唱歌、跳舞、演戲。30日晚上7時在義竹慈化寺演出，不用報名、免費入場。