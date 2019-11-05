台鐵豐原站試辦智慧影像監控系統 站區異常會警示
2019-11-05 16:58
聯合報 記者侯俐安
／即時報導
交通部鐵道局為了能更提升鐵路的安全乘車環境，特選擇臺鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」，結合監視系統與IoT物聯網設備與技術，打破單一監控設備的限制，選定11種偵知條件，試辦以具影像辨識能力的監視系統，並利用數據運算的應用，使終端設備能截取旅客特徵，並透過AI人工智慧分析，能即時就偵知之特殊狀況發出告警訊息，通知站務或警務人員處理。
台鐵局雖在各車站均建置有閉路電視監視系統，目的僅在於能將車站各重要區域予以完整監控，以便在發生緊急或意外狀況時能調閱畫面或予以監控，但這僅屬於被動式管理，鐵道局在辦理鐵路工程計畫時，即持續考量如何利用攝影機先進技術，以提昇臺鐵車站服務品質，並能創造更安全之乘車環境。
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鐵道局參考國外先進車站及鐵道局和中科院合作於高鐵台中站建置「智慧影像監控系統」辦理經驗，選定於台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」。
鐵道局、台鐵局討論後選定11種偵知條件，係經與臺鐵局多次討論，以提昇安全環境及危害事件發生時能立即偵知並加速處理時效而選定，包含站區內人流統計、人員異常停留或逗留、特定區域停留時間過久、營運用人員安全警示名單、警務用安全特殊名單、跨越月台區警示線、電扶梯上逆向行進、遺留物偵測、火警偵知、異常人流移動、人員或動物異常侵入軌旁等。
鐵道局表示，該工程於去年3月19日開工，由「大猩猩科技股份有限公司」承攬，經費2588萬元，已於今年6月28日竣工，目前正辦理驗收中，在執行過程中，確已有發揮初步成效，並配合偵知一特定人士通知警方處理。此系統試辦案辦理完成後，目前正與台鐵局及鐵路警察局配合，依其應用成效，共同檢討，配合車站空間與實務運用之需求，期能篩選出具有營運安全管理需求、並能符合經濟性之項目，訂出一設置原則，後續即可於其他台鐵車站陸續推廣，甚至加以普及化。
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