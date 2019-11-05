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燙傷急處理「沖脫泡蓋送」 有一半的人送醫前完全忘記

2019-11-05 16:41聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

新北市四歲女童被父親車上的滾燙豆漿燙傷，意外發生後，家人皆知道燙傷要採取「沖脫泡蓋送」，女童家人竟拿米酒幫忙降溫，

至今女童仍在加護病房，全身至少40％燒燙傷。馬偕醫院外科部部長董光義說，所有民眾幾乎都知道燙傷處理必須「沖脫泡蓋送」，但送醫前有完整完成者只有5％到10％，其餘有做卻做錯，大約5成，部分以錯誤方法急救，反而讓燙傷更嚴重。

董光義表示，「沖脫泡蓋送你」我皆耳熟能詳，實際上燙傷發生後，多數人只是「沾醬油」執行，以沖而言，必須用流動的清水沖15分鐘，慢慢將衣服褪去後，再沖15分鐘，至少要30分鐘才算是完成第一步驟。

董光義強調，用米酒降溫根本適得其反，酒含有酒精，一般傷口碰到酒精就痛得要命，酒精對細胞具有殺傷力，更何況是燙傷傷口，恐讓燙傷的深度加劇。

另外，要降溫絕對不可能只用「一瓶」水就解決，必須要大量流動的水，才能將蓄積在皮膚的熱能退散，能徹底完成沖脫泡蓋送的步驟患者，能大幅減少燙傷的深度。

很可惜，太多民眾只做半套，或是聽信偏方，幾乎沒辦法徹底做到。近期準備要進入冬季，台灣民眾又愛吃鍋物，有些具有油脂的鍋物，如麻辣鍋、薑母鴨等，若不慎濺灑到皮膚上，有些人會用清潔用品，想去除油漬。

董光義說，高溫燙傷別想太多，直接用大量清水去除熱能，是最關鍵的步驟，有些人使用燙傷藥膏，大量塗抹在傷口上，但熱能未褪去，一樣會增加燙傷深度。

董光義呼籲，若是大面積燙傷，完成沖脫泡蓋送後，一定要立即就醫，若燙傷後水泡面積不大，沖脫泡蓋後，可以隔天再掛門診就醫，無須擠急診。

他提醒，燙傷後有水泡，就該送醫，別誤信傷口風乾比較好，依照不同的燙傷程度會有不同的處置方式，建議民眾仍遵循醫囑處理傷口。

醫師指出，燙傷處理必須「沖脫泡蓋送」，且應確實執行。本報資料照片
醫師指出，燙傷處理必須「沖脫泡蓋送」，且應確實執行。本報資料照片
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