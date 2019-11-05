為何公費流感疫苗只給學生不給老師 疾管署說原因了

2019-11-05 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



我國今年第一階段公費流感疫苗將於下周五開打，對象為國小至高中學生及醫事人員，如今校園接種開跑在即，但教團不滿衛福部，將國小以上教師排除於公費流感疫苗對象之外。衛福部疾管署今解釋，考量教師不會在流感期間有較高病毒傳播率，預算有限情況下，未列其為公費對象，但各縣市仍可自編經費提供教師接種。

疾管署副署長羅一鈞表示，我國公費流感疫苗接種對象，是參考各國流感疫苗接種政策，及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，並考量國內外流感流行病學與疫苗接種效益等相關研究，以感染流感後容易併發重症的高風險群及容易傳播流感病毒的高傳播群族為主。

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國際間並無相關研究顯示，未滿50歲、健康的國小以上教師非流感高風險或高傳播族群，因此未納入實施對象。但羅一鈞強調，若國小以上教師符合公費實施對象條件，如50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母等，都可接種公費流感疫苗。

同樣是「教師」，幼兒園園長、教師、教保員及助理教保員等列為公費流感疫苗補助對象。羅一鈞進一步解釋，由於幼兒一旦感染流感，是併發重症的高危險群，將幼兒園照顧者納入公費流感疫苗對象，主要是為了降低幼兒園內傳染風險，避免幼兒重症，甚至死亡。