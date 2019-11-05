婦人頻尿感染逾2年 原發性膀胱頸阻塞惹禍

2019-11-05 16:29 中央社 台南5日電



65歲林姓婦女2年多來頻尿，尿路反覆性感染，曾自己清潔導尿，感染次數雖減少，卻沒有預期中的順利，就醫才確診是原發性膀胱頸阻塞，接受膀胱頸切開術後，症狀大幅改善。

奇美醫學中心泌尿外科醫師林才揚今天指出，林婦2年多來頻尿，解尿也解不乾淨，出現反覆性尿路感染，雖曾接受藥物治療及物理治療，卻效果不彰。

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林婦在醫師教導下，自己清潔導尿，泌尿道感染次數一開始有減少，但沒有預期中的順利，林婦再轉介就醫，經過錄影尿路動力學檢查，才確診是原發性膀胱頸阻塞，接受內視鏡手術後觀察1天出院。

林才揚表示，臨床上女性膀胱出口阻塞較男性少見，女性阻塞性症狀也不如男性典型，女性症狀多是頻尿、尿急、急迫性尿失禁和反覆性泌尿道感染，常被誤認是膀胱過動，進而造成無效治療。

目前女性膀胱出口阻塞沒有統一的診斷標準，文獻報告指出，女性膀胱出口阻塞盛行率介於2.7%至29%。國際尿失禁協會定義，當尿流速降低或排尿後餘尿量增加及逼尿肌壓力上升，就可診斷為女性膀胱出口阻塞。

林才揚說，女性膀胱出口阻塞大致分為結構異常和功能異常，治療最終目標是改善症狀、避免尿管置放及避免腎臟功能變差。國內學者統計，逾8成膀胱出口阻塞的女性，以頻尿、尿急、急迫性尿失禁表現，也有人排尿困難。

女生膀胱出口阻塞的治療，可從行為治療、藥物治療及侵入性手術著手。原發性膀胱頸阻塞在女性膀胱出口阻塞中占9%至16%，若藥物治療無效，且不願意接受清潔導尿，膀胱頸切開是不錯的治療選項。