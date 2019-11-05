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公費流感疫苗老師沒得打！ 全教產批政府吝於照顧老師

2019-11-05 15:36聯合報 記者張錦弘／即時報導

公費流感疫苗接種作業將於11月15日起施打，第一波接種對象包括國小、國中、高中職學生。不過，全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，教師是直接接觸學生之第一線工作人員，也屬流感之高危險群，卻非公費流感疫苗補助對象。是否代表衛福部缺乏照顧員工之決心？衛福部長期需倚賴學校老師協助各項促進健康及防疫資訊或政策宣導，卻吝於照顧老師的健康？

全教產理事長林碩杰指出，除了師生防疫不同調，老師之間也不同調，幼兒園之園長、教師、教保員及助理教保員等列為公費流感疫苗補助對象，但國小以上老師卻闕如，如此差別待遇也是令人匪夷所思。

林碩杰說，中小學教師長期以來未列入公費流感疫苗補助對象，以往老師都要自費上千元施打疫苗。去年高雄市的公私立學校教師在地方政府預算支持下，自購疫苗來照顧教職員工健康，今年補助又取消。台中市的中小學教師今年在市政府預算支持下，也自購疫苗來照顧學校全體教師健康，卻被衛福部改列為明年1月第三波施打對象，不得與學生隨班施打。

林碩杰表示，國中音樂、家政等部分科目專任老師每周需上19個班，接觸近600個學生，教師沒打疫苗，又很難請病假，防疫工作恐難滴水不漏；國小教師包班制，老師整天接觸學生，學生打疫苗、老師卻不打疫苗合理嗎？若因疫苗不足延遲施打，時間差導致疫情擴散，合理嗎？

全教產呼籲，11月下旬即將漸漸進入流感流行期，且接種流感疫苗後至少需2周以上，才有保護力，衛福部應將國小以上教師列為公費流感疫苗補助對象。

目前中小學生可公費打流感疫苗，但教師卻未列公費疫苗補助對象，高雄市衛生局去年自購...
目前中小學生可公費打流感疫苗，但教師卻未列公費疫苗補助對象，高雄市衛生局去年自購萬劑流感疫苗，為公私立學校教職員工施打，今年卻因成本大增等因素取消。本報資料照片／高雄市衛生局提供
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流感疫苗衛福部

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