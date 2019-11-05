完成階段性任務 最後一屆羅曼菲舞蹈獎助金揭曉
2019-11-05 15:08
聯合報 記者陳宛茜
／台北即時報導
雲門文化藝術基金會今日公布2020年度「羅曼菲舞蹈獎助金」得主名單，由表演藝術評論人紀慧玲、壞鞋子舞蹈劇場林宜瑾、獨立編舞家田孝慈、野草舞蹈聚落吳建緯、長弓舞蹈劇場張堅貴、舞蹈劇場設計陳成婷、獨立編舞家黃懷德等13人獲得獎助。
雲門表示，羅曼菲舞蹈獎助金已完成階段性任務，2020年將畫下句點，這是最後一次頒發獎助金。評審委員特別推薦獎勵表演藝術評論人紀慧玲，以向她長年戮力於舞蹈評論的人才培育與推動成就，表示敬意。
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2020年度「羅曼菲舞蹈獎助金」13位得主包括：吳建緯、李明潔、林瑞瑜、紀慧玲、張堅貴、許誌恒、陳成婷、黃懷德、劉彥成、賴思穎、賴翃中。
雲門指出，羅曼菲是早期雲門舞集舞者，雲門２的創團藝術總監、舞蹈教育家，對資助與鼓勵年輕舞蹈人才不遺餘力。家人親友為延續遺志，2006年成立「羅曼菲舞蹈獎助金」，委託雲門基金會辦理。14年來，在企業、好友的支持下，獎助金已支持69位舞蹈人追尋夢想，激發台灣的舞蹈創意與生命力。
許多獲獎者在舞壇上獨當一面。布拉瑞揚回鄉創團，作品「路吶」獲台新藝術獎年度大獎；鄭宗龍即將接任雲門舞集藝術總監；擅長運用科技與舞蹈融合的黃翊，受邀國家表演藝術中心編創；周書毅「Break ＆ Break！無用之地」獲台新表演藝術獎。
多位舞者也在世界舞台上大放異彩：余采芩2007年獲得赴歐旅費獎助，成為台灣首位加入德國碧娜．鮑許舞團的舞者；簡晶瀅加入英國阿喀郎．汗舞團多年，獲英國國家舞蹈獎最佳當代女舞者獎。
雲門指出，羅曼菲家人羅伊菲、羅蘇菲，感謝所有14年來支持獎助金的企業、朋友，為台灣舞蹈的愛護與付出。獎助金雖告一段落，期許台灣舞蹈人的夢想不斷。
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