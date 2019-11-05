寧夏夜市找外送平台合作 20餐飲品牌預計11月中上架

2019-11-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



想吃夜市美食現在也可宅在家，台北市寧夏夜市觀光協會與外送平台Uber Eats合作，預計11月中旬（約20日）先讓20家有意願且出餐速度夠快的餐飲攤販或店家在平台業者App上架，藉此增加夜市會員商機，若發展順利，未來將擴大到寧夏夜市全部200家餐飲業者。

深耕國際觀光的寧夏夜市，店家都有雙語招牌、菜單，也是北市第一個導入電子支付的夜市，如今又嗅到外送平台的商機，由寧夏夜市觀光協會主動向外送平台提出合作，透過「打團體戰」方式與外送平台洽談減少抽成、如何在徒步空間達成外送又不干擾逛夜市的人。

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寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，近年來外送平台發展逐漸成熟，有個體攤販為了打知名度，與多個外送平台合作，沒想到業績增加2、3倍，現在有7、8成營收都是外送，但外送平台就是抽成太高讓商家又愛又恨，因此協會才決定以團體名義和平台談合作。

林定國說，Uber Eats除願意配合調降抽成，也因應夜市幾乎是徒步區的狀況，規畫讓騎機車的外送員停在寧夏路平陽街口、寧夏路民生西路兩路口取餐，避免干擾其他行人逛街，並另聘2名工讀生透過平板電腦掌握接單狀況，在夜市內徒步取餐拿到路口給外送員。