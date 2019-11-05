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周六東北季風來襲 台中以北低溫下探16度

2019-11-05 15:05聯合報 記者侯俐安／即時報導

氣象局提醒，東北季風周六來襲，台中以北沿海空曠地區低溫下探16度。本報資料照片
氣象局提醒，東北季風周六來襲，台中以北沿海空曠地區低溫下探16度。本報資料照片
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東北季風周六來襲，台中以北沿海空曠地區低溫下探16度。中央氣象局表示，今天持續受到東北風影響，大台北地區及宜蘭、花蓮雲多並有斷斷續續的降雨，清晨、深夜各地低溫18至23度，明天東北風稍微減弱，北部、東部有機會放晴，北台灣高溫可回升至27度，但周四東北風再增強，周六東北季風來襲，台中以北低溫下探16至17度。

氣象局表示，今天東北風持續影響，大台北地區及宜蘭、花蓮雲多並有斷斷續續的降雨，台東及西半部山區也偶有零星雨，桃園以南維持多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨、深夜各地低溫18至23度，白天桃園以北及宜蘭高溫僅22至24度，整天偏涼，竹苗及花東約25至27度，中南部高溫可達30度，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，明天東北風稍減弱，水氣減少，各地以多雲到晴為主，僅東北部及北部山區有局部短暫雨。周四、五又一股東北風增強，迎風面北部、東半部地區局部短暫雨又開始明顯，其中周四的東北部地區雨勢較為持續，有局部較大雨勢出現的可能，周五後水氣慢慢減少，除了東半部依舊有局部短暫雨外，北部的短暫雨集中在山區。

氣象局指出，周六至下周一東北東北季風來襲，由於周四、周五水氣仍多，周六將轉為乾冷，除了東北季風之外，也將伴隨輻射冷卻效應，台北市低溫下探18至19度，台中以北沿海空曠地區下探16至17度，清晨時將更冷。中南部無太大變化，高溫仍可上看30度。

至於23號中度颱風「哈隆」，今天早上8時位於鵝鑾鼻東方約3270公里的海面上，未來往西北轉北的方向移動，對台灣沒有影響；另外，目前在南海有一個熱帶性低氣壓，呈現滯留打轉的狀態，未來有發展為輕度颱風的趨勢，雖然對台灣影響的機率並不高。

未來一周的天氣，有一場秋雨一場寒的感覺。圖／取自臉書專頁「報天氣-中央氣象局」
未來一周的天氣，有一場秋雨一場寒的感覺。圖／取自臉書專頁「報天氣-中央氣象局」
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低溫氣象局高溫

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