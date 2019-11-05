冬山與蘇澳搶「綠博」 決定回歸蘇澳鎮武荖坑風景區

2019-11-05 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭春季大型活動「綠色博覽會」歷經20年後，明年舉辦場地又要回到蘇澳鎮武荖坑風景區。縣政府今天縣務會議討論，考量原來的冬山河生態綠舟周邊有工程施工，決定移回武荖坑舉辦，希望對斷橋後的蘇澳地區經濟，有些幫助。

由於今年夏天的童玩節活動時間延長到晚上，加碼星光場，成功創造話題與帶進人潮，明年綠色博覽會是否比照，延長活動？據了解，夏天辦活動適合戲水，武荖坑風景區雖然有清澈的武荖坑溪，但考量3、4月的天候還不適合戲水，而且武荖坑距離市區也比較遠，是否開辦星光場？縣府尚需研議，如果採取假日星光場，也是折衷方式之一。

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宜蘭縣政府藉由每季舉辦大型活動吸引遊客，春季以環保生態為主的綠色博覽會活動創辦於2000年，以前在武荖坑風景區連辦多年，但後來隨著冬山河新據點生態綠舟的落成，2017年縣府移往生態綠舟舉辦，結合鄰近冬山老街商園，也還不錯。

冬山鄉與蘇澳鎮都搶綠博，冬山鄉公所希望把活動留在生態綠舟，但蘇澳鎮公所要強勢回歸，縣政府今天縣務會議討論此案，由於冬山鄉公所在生態舟附近進行亮點工程，恐影響綠博活動進行，而且縣府考量承租農地3年租約已經到期，決定明年把綠博活動挪到蘇澳鎮武荖坑風景區舉辦，園區有山有溪水且視野開闊、進出動線單純，條件上非常適合。