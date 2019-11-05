航空業罷工業者須揭露三階段資訊 違者最高罰300萬
2019-11-05 14:38
聯合報 記者侯俐安
／即時報導
國內航空業3年來面臨3度罷工，為保障消費者權益，交通部今天公告修正「民用航空運輸業管理規則」，要求民航運輸業者應在勞工舉行罷工投票時、投票完、罷工後，三階段都要揭露相關資訊，如罷工日期、協助管道、航班異動處理原則、旅客補償方式等，違者限期未改可依民航法處60萬至300萬元。
交通部修正民用航空運輸業管理規則35條之5草案，規範民航運輸業者經營國際客運定期航線時，應保護消費者權益，包括建立航班異常處理機制、提供服務專線電話、建構網路交易平台並提供運送條款等、依交通部公告的國際機票交易重要須知範本提供相關資訊，並依規定揭露勞資爭議進程及消費者權益保護措施。
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根據規範，舉行罷工投票時，應揭露投票起始日期、消費者諮詢協助管道、航班異動處理原則。勞工取得罷工權後，業者應揭露取得罷工權日期、旅客諮詢協助管道、航班異動資訊公布方式、通知旅客方式、受影響旅客如何安排等。
當勞工開始罷工後，意者須在網站設置專區，並在旅客訂票過程揭露資訊，包括開始罷工日期及時間、海內外旅客諮詢管道、航班異動資訊、受影響旅客權益補償措施等。
交通部表示，業者如有缺失須依民航法第57條限期改善，限期未改可依民航法112條處60萬至300萬元罰鍰。
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