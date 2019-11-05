影／鼻頭角聽濤營區迎賓 東北角新秘境成打卡熱點

2019-11-05 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



東北角鼻頭角步道「聽濤營區」今天開門迎賓，正式對外試營運，吸引不少遊客慕名而來，不時拿起手機拍照打卡。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，聽濤營區「限時開放」，每逢周一和周三上午10點至下午3點對外試營運。未來委外招商，會進一步提升鼻頭角步道遊客服務機能，相關資訊可電洽(02)2499-1210，或上臉書「東北角之友」粉絲專頁或官網（https://www.necoast-nsa.gov.tw/）查詢。

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東北角鼻頭角步道位在燈塔線與稜谷線交界的廢棄崗哨營區，原是陸戰隊「鼻頭角崗哨營區」，因坐擁無敵山海美景，且可聽到浪濤拍擊海岸，因此有「聽濤營區」浪漫美名。

東北角風管處長陳美秀說，台灣海岸線過去原是軍事要地，現因大環境改變，許多營區閒置。風管處將這處空間重新打造、活化，成為民眾眼中的新秘境，並在今天舉行開門迎賓儀式。

風管處表示，聽濤營區營舍視覺色彩除軍事風的黑、綠、棕、土等顏色，還加入了「粉」色迷彩，代表柔和又堅強的力量，並具有熱情、浪漫與愛象徵，與上方雷達站做出軍事及觀光之形象區別。