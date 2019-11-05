摸到乳房有硬塊 醫師籲應加做這項檢查

2019-11-05 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



乳癌是國內婦女罹癌發生率的第一名，近兩年有不少婦女摸到乳房有硬塊或腫瘤，卻只做乳房攝影檢查確認。醫師建議只要摸到硬塊，應該要再加做乳房超音波檢查，確認乳房上的硬塊有無病灶存在的可能性。

衛福部豐原醫院乳房外科醫師袁天民表示，門診常有女性在乳房摸到硬塊，自己也驚覺不對勁，還是堅持相信檢查結果正常的「乳房X光攝影」報告；其實乳房攝影仍有10%至15%的初期癌症可能性是無法偵測到的，需藉由乳房超音波再次確認，補強無法在攝影判讀的癌症。

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袁天民說，很多民眾還有一種錯誤觀念，認為乳房不會痛不要緊、會痛才嚴重，卻不知乳癌剛好相反，不會痛的硬塊才是比較危險的，因為大部分的癌症硬塊都不太會痛，會痛的占很少一部分。

豐原醫院乳癌個管師林誼婷表示，病人初期摸到腫塊不易判斷，因為早期的乳癌有可能是不痛性的腫塊、或在腋下也摸到不痛性的硬塊，甚至是潰瘍性傷口，怎麼擦藥都不會好，有的還流血、流湯，長出像小香菇的傷口都有，當摸到時都已經大於2公分的硬塊，失去早期篩檢意義。