國內增2腸病毒重症 1歲女娃拖一個月才確診重症

2019-11-05 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



我國腸病毒疫情連6周下降，預估最快有望在11月中旬宣布脫離流行期。但家長不可掉以輕心，衛福部疾管署今公布，新增2例腸病毒併發重症病例，不排除是被同住家人及同班同發病者感染，其中一名1歲女童更是少見地發病拖延一個月未痊癒，又出現行動不便情形，就醫確定是演變成重症。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名重症個案為東部1歲女童及北部5歲男童，其中東部1歲女童8月12日發燒就醫診斷為手足口病，9月12日因步態不穩及下肢活動不靈活等情形再次就醫，通報為急性無力肢體麻痺並採檢，因檢出克沙奇A5而通報為腸病毒重症。

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林詠青研判，女童可能8月發病時就有步態不穩的重症跡象，但由於女童年紀太小，本就還不太會走路，家長難以判斷，所幸女童症狀輕微，個案於門診追蹤未住院，目前恢復良好。但一般而言，腸病毒病程約1至2周就會痊癒，拖延至一個月確實較少見。

另外，北部5歲男童10月4日至10月6日間因陸續出現四肢紅疹、高燒、嘔吐及呼吸急促等症狀三度就醫，10月8日因持續肌抽躍再度就醫即收治住院並通報，症狀逐漸嚴重，影響語言及吞嚥能力，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發腦炎，目前個案狀況穩定，已出院返家，但仍需接受復健治療。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計11499人次，較前一周下降；近期疫情持續下降，仍處流行期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟腸病毒71型持續於社區活動；今年累計56例腸病毒併發重症病例，含1例死亡，以感染腸病毒71型44例為多。

疾管署副署長羅一鈞表示，依疫情趨勢最快可能下周門急診就診人次就會低於流行閾值，只要連續低於流行閾值兩周即可宣布脫離流行期，雖社區疫情已趨緩，但家中或校園傳染風險仍不容小覷。