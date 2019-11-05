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別等冷了才添衣 銀髮族保暖有眉角

2019-11-05 14:21中央社 台北5日電

每當氣溫驟降，老人家身體毛病紛紛冒出。醫師提醒，老人家對於冷熱感知速度較慢，千萬別等冷了才加衣服，而是該先穿多一些，等到感覺熱了再調整衣物，並著重手腳保暖。

中央氣象局表示，9日到11日雖然屬於乾冷的天氣型態，但受到東北季風影響加上輻射冷卻，中部以北的沿海空曠地區有可能出現攝氏17度低溫。

長庚醫院一般內科暨高齡醫學科主任陳英仁接受中央社記者訪問時表示，老年人不論有沒有疾病，對於冷、熱敏感度都比常人來得遲鈍一些，因此常有人誤以為老人不怕冷，實際上並非如此，天氣驟降時會使血管收縮，老家可能出現頭痛、胸悶等症狀，不容小覷。

正因如此，保暖對於老人家而言至關重要，陳英仁說，由於老人家對於冷熱感知較慢，因此千萬不要等到冷了才加衣服，而是該反過來，先多穿一些等到覺得熱，再慢慢調整衣物。

除了頭部、脖子特別要保暖，手、腳因距離心臟較遠，體溫也容易偏低，切記穿襪子、戴手套確保溫暖；行動時務必小心腳步，避免跌倒。

陳英仁強調，天氣冷可能減少排尿量，許多老人家也會因此忘記喝水，當血管收縮，水分又不夠，可能產生脫水現象，對於腎臟影響更大。

他提醒，一旦發現家中長輩容易疲勞倦怠，容易嗜睡、食慾不振、手腳冰冷，或長輩自己認為身體不太對勁，都建議尋求熟悉的家庭醫師討論，慢性病患者務必按時服藥、定期追蹤，按時監測量血壓、血糖及體重。

由於立冬將近，老人家在進補、吃火鍋時也有小撇步，陳英仁說，一般長輩平時若有均衡飲食，不必特地進補，但若真要進補或吃火鍋，建議以肉片、豆腐等天然食材為主，避免高調味料、高辛香料、高尿酸、高鹽分的食材以及火鍋料，火鍋湯則建議淺嘗就好。

未來一周的天氣，有一場秋雨一場寒的感覺。圖／取自臉書專頁「報天氣-中央氣象局」
未來一周的天氣，有一場秋雨一場寒的感覺。圖／取自臉書專頁「報天氣-中央氣象局」
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