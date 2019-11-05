腹瀉創三年新高 腸病毒增兩個案

2019-11-05 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



季節轉換，民眾除須留意家中小孩腸病毒併重症外，也得留意腹瀉感染。衛福部疾病管制署表示，上周全國門急診腹瀉就診逾12萬人次，高於2017及18年同期外，全國近四周就有36起腹瀉為校園群聚，檢出病原以諾羅病毒為主，呼籲民眾應注意個人手部衛生及飲食安全。

此外，疾管署今也公布新增兩例腸病毒併發重症病例，為台東與苗栗男女童，雖都已出院，但其中苗栗五歲男童病情較嚴重曾三度就醫，因行動力較差，後續還得再回診復健，並預估腸病毒下周脫離流行期。

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疾管署副署長羅一鈞表示，上周全國門急診腹瀉就診為12萬6558人次，略高於2017及18年同期，近四週共接獲55起腹瀉群聚通報，也比9月份上升；其中36起為校園群聚，檢出病原以諾羅病毒為主。民眾若有腹瀉情形，建議待症狀解除至少48小時後再恢復上班上學，以降低病毒傳播風險。

另外，兩名腸病毒重症個案，為台東一歲女童及苗栗五歲男童，其中一歲女童8月曾發燒就醫，9月12日因步態不穩及下肢活動不靈活等情形而再次就醫，通報為急性無力肢體麻痺（AFP）並採檢，因檢出克沙奇A5而通報為腸病毒重症，目前恢復良好。

而苗栗男童則在10月4日至6日間陸續出現四肢紅疹、高燒、呼吸急促等症狀而三度就醫，10月8日因持續肌抽躍再度就醫，經檢驗而確認為腸病毒71型併發腦炎，並於10月9日至19日住進加護病房，目前狀況穩定，已出院返家，但後續需再復健。