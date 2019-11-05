輸卵管阻塞難受孕 女調經半年做試管如願生子

2019-11-05 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



36歲鄭女從32歲結婚後就希望懷孕，但努力1年卻無法如願，到鄰近婦產科診所檢查，發現輸卵管異常，她尋求各醫療院所進行多次試管嬰兒，仍無法成功受孕。經親友介紹到童綜合醫院不孕症暨生殖醫學中心治療，經檢查確診因輸卵管阻塞合併多囊性卵巢症候群，所以平時的月經也不正常。鄭女經醫師開藥調經半年，並進行試管嬰兒治療與胚胎植入，終於順利懷孕，今年8月底順利產下一名男嬰。

鄭女與家屬非常感謝醫師治療、不孕症暨生殖醫學中心團隊人員的鼓勵與陪伴，以及婦產科團隊的細心照顧，特地在做完月子後送來數10盒的油飯，希望醫護人員也能感受到喜悅氛圍。

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童綜合醫院不孕症暨生殖醫學中心主任汪文生表示，不孕症的原因很多，女性通常會因輸卵管阻塞或粘黏、骨盆腔粘黏、子宮腫瘤、子宮先天性畸型或異常、子宮內膜粘黏、子宮內膜異位症、泌乳激素過高症、雄性激素過高症、黃體期缺乏症、婦女年齡年齡過高、體重過重或生活壓力過大等因素，導致無法順利懷孕。

童綜合醫院不孕症暨生殖醫學中心團隊經由醫療技術與協調合作，加強不孕夫妻的服務及研究的範疇，以利提升受孕率，並在醫療技術上給予協助與心理上的支持。另外因應不同的不孕因素，施行不同的不孕症治療技術，如人工受孕、試管嬰兒、單一精蟲顯微注射、囊胚植入術、輸卵管整形、冷凍胚胎、精子冷凍等。

汪文生說，鄭女經檢查評估後，進行試管嬰兒來受孕，先經過誘導排卵的步驟，以手術從卵巢取得卵子，然後讓精蟲與卵子在培養皿中自然受精，之後在第3天或第5天把胚胎植入子宮內以完成受孕。