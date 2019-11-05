DAISO中國製砧板雜質超標 近4百公斤遭退運銷毀

2019-11-05 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



衛福部食藥署公布本周邊境查驗違規名單，其中包括貼有知名品牌DAISO商標的砧板，由昇洋物流股份有限公司從中國大陸進口的372.24公斤產品，經溶出檢驗發現雜質超標，全數遭退運或銷毀。

衛福部食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，聚丙烯（PP）塑膠類經由4 %的醋酸在溫度95℃、歷時30分鐘的溶出試驗中，蒸發殘渣合格標準是30 ppm以下。不過，昇洋物流股份有限公司8月5日報驗的DAISO砧板，蒸發殘渣為70 ppm，是我國標準的2.33倍。

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中原大學奈米科技中心副主任招名威表示，聚丙烯（PP）其實是一種安全的塑膠，不會有塑化劑、耐高溫（最高到160度左右才會溶掉），有可能是製造業者製程有瑕疵，才造成雜質懸浮、游離、經溶出殘渣。

衛福部食藥署公布的違規名單另見知名香料品牌小磨坊國際貿易股份有限公司，從印度進口1萬2000公斤胡荽粉農藥賽果培殘留違規，經檢出殘留0.48 ppm，是我國標準0.05ppm的9.6倍。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，農藥賽果培屬新尼古丁類殺蟲劑，具有神經毒性、急性毒性分級屬於中等毒性，美國環保署曾有動物實驗發現，可能增加甲狀腺、子宮或卵巢腫瘤風險，但在人體尚無致癌證據。每日容許攝取量（ADI）是0.01毫克／公斤，以50公斤的成人為例，每日攝取上限為0.5毫克。